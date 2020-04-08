Бюджет України змінили: скільки виділять на боротьбу з коронавірусом

Уряд України вніс правки в бюджет і виділив гроші у Фонд боротьби з коронавірусом
Бюджет України 2020 зазнав змін. Кабінет міністрів вніс правки, і тепер Фонд боротьби з коронавірусом отримає 66 млрд 342 млн грн. При цьому МОЗ виділять 15,8 млрд грн.
Крім того, уряд вирішив виділити гроші і на інші потреби. Мінсоцполітики виділять 10,6 млрд грн. В Держфонд регіонального розвитку повернуть 4,9 млрд грн.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську розгорається скандал після того, як рідні померлого від COVID-19 розповіли, що лікарі відмовлялися його госпіталізувати і робити тести на коронавірусну інфекцію.
Раніше повідомлялося про те, що в одній з військових частин в Івано-Франківській області від коронавіруса загинула військовослужбовець. Жінку два тижні лікували від ГРВІ.