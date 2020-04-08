Бюджет України змінили: скільки виділять на боротьбу з коронавірусом

Бюджет України 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

Уряд України вніс правки в бюджет і виділив гроші у Фонд боротьби з коронавірусом

Бюджет України 2020 зазнав змін. Кабінет міністрів вніс правки, і тепер Фонд боротьби з коронавірусом отримає 66 млрд 342 млн грн. При цьому МОЗ виділять 15,8 млрд грн.

Крім того, уряд вирішив виділити гроші і на інші потреби. Мінсоцполітики виділять 10,6 млрд грн. В Держфонд регіонального розвитку повернуть 4,9 млрд грн.

Хто ще отримає гроші

Офіс президента отримає ще 7 млн грн.

Судова система отримає 1 млрд грн.

На вибори залишать 1 млрд грн.

САП отримає 21 млн грн.

ДБР - 33 млн грн.

НАПС - 16 млн грн.

Український культурний фонд отримає ще 150 млн грн. Загальний бюджет - 400 млн грн.

Інститут книги отримає ще 50 млн грн. Загальний бюджет - 100 млн грн.

Міністерство молоді і спорту - 100 млн грн.

Нацакадемія наук - 300 млн грн.

Патріотичне кіно - 50 млн грн.

Школи отримають ще плюс 500 млн грн.

Аграріям скоротили бюджет на 1,5 млрд грн.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську розгорається скандал після того, як рідні померлого від COVID-19 розповіли, що лікарі відмовлялися його госпіталізувати і робити тести на коронавірусну інфекцію.

Раніше повідомлялося про те, що в одній з військових частин в Івано-Франківській області від коронавіруса загинула військовослужбовець. Жінку два тижні лікували від ГРВІ.