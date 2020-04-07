От коронавируса погибла военнослужащая: две недели лечили от ОРВИ

В ВСУ зафиксировали первую смерть от коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Военнослужащую проверили на COVID-19 только накануне гибели

Коронавирус в Украине был зафиксирован уже у 1462 пациентов, и по состоянию на 7 апреля от COVID-19 скончалось 45 человек. 4 случая заболевания было обнаружено в ВСУ и один из пациентов умер 6 апреля.

Как рассказали в командовании медицинских сил ВСУ, от коронавируса скончалась военнослужащая одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. Женщина находилась на амбулаторном лечении с 20 марта, и врачи поставили ей диагноз ОРВИ. Через неделю ее состояние ухудшилось и ее госпитализировали в центральную больницу города Надворная.

Еще через три дня состояние больной начало резко ухудшаться и ее перевели в реанимационное отделение, а 6 апреля больная скончалась. Накануне ее гибели пришли результаты анализа на COVID-19, и они оказались положительными.

На данный момент на самоизоляции находится 87 военных, и у 18 из них через несколько дней заканчивается срок обсервации.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с зараженными людьми, у которых еще нет признаков коронавирусной инфекции. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - сказано в сообщении командования медицинских сил ВСУ.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве от коронавируса скончался 35-летний мужчина. Как сообщили друзья, он вел спортивный образ жизни и не курил.