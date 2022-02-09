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Быстрый и вкусный рецепт тако от Педана: дети просто обожают!

Автор: Татьяна Самарук

Шоумен и ведущий Improv Live Show на Новом канале Александр Педан так привык к импровизации на съемках различных телепроектов, что практикует ее и дома. Даже в обыденных, казалось бы, делах.

Сегодня звездный папаша делится с читателями Styler рецептом тако, приготовление которого не требует особых умений и отнимает минимум времени.

Ингредиенты для тако по рецепту Педана:

  • пита
  • бабагануш (или хумус)
  • куриное филе
  • огурец
  • морковь
  • перец
  • сыр
  • острый перец (по вкусу).

Как готовить (пошаговый рецепт)

На питу намажьте бабагануш (это что-то типа хумуса, только из баклажанов). Можете, к слову, использовать и обычный хумус.

Порежьте соломкой овощи и курицу. Выложите все это на питу с намазкой.

"Я люблю острое, поэтому добавляю еще мелко нарезанный острый перец", - признается Педан.

Обязательно посыпьте все тертым сыром!

Затем сверните питу, а лучше просто согните пополам и отправьте на гриль или сковородку.

Когда тесто подрумянится, а сыр расплавится - пробуйте. Приятного аппетита!

К слову, Педан говорит, что семья заценила этот простой и вкусный кулинарный эксперимент. А дети теперь это блюдо просто обожают!

Ранее мы сообщали, что Педан поделился рецептом бисквита с шоколадом, который может храниться несколько месяцев.

Также мы писали, что Александр Педан рассказал, как для детей сделать спорт веселым хобби.

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Александр Педан