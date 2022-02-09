Швидкий і смачний рецепт тако від Педана: діти просто обожнюють!

Інгредієнти для тако по рецепту Педана:

піта

бабагануш (або хумус)

куряче філе

огірок

морква

перець

сир

гострий перець (за смаком).

Як готувати (покроковий рецепт)

На піту намажте бабагануш (це щось типу хумуса, тільки з баклажанів). Можете, до слова, використати й звичайний хумус.

Поріжте соломкою овочі та курку. Викладіть все це на піту з намазкою.

"Я люблю гостре, тому додаю ще дрібно нарізаний гострий перець", - зізнається Педан.

Обов’язково посипте все тертим сиром!

Потім згорніть піту, а краще просто зігніть навпіл і відправте на гриль чи сковорідку.

Коли тісто підрум’яниться, а сир розплавиться - куштуйте. Смачного!

До слова, Педан каже, що сім’я зацінила цей простий та смачний кулінарний експеримент. А діти тепер цю страву просто обожнюють!