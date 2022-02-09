Швидкий і смачний рецепт тако від Педана: діти просто обожнюють!

Шоумен і ведучий Improv Live Show на Новому каналі Олександр Педан так звик до імпровізації на зйомках різноманітних телепроектів, що практикує її й вдома. Навіть у буденних, здавалося б, справах.
Сьогодні зірковий татусь ділиться з читачами Styler рецептом тако, приготування якого не потребує особливих умінь та забирає мінімум часу.
Інгредієнти для тако по рецепту Педана:
Як готувати (покроковий рецепт)
На піту намажте бабагануш (це щось типу хумуса, тільки з баклажанів). Можете, до слова, використати й звичайний хумус.
Поріжте соломкою овочі та курку. Викладіть все це на піту з намазкою.
"Я люблю гостре, тому додаю ще дрібно нарізаний гострий перець", - зізнається Педан.
Обов’язково посипте все тертим сиром!
Потім згорніть піту, а краще просто зігніть навпіл і відправте на гриль чи сковорідку.
Коли тісто підрум’яниться, а сир розплавиться - куштуйте. Смачного!
До слова, Педан каже, що сім’я зацінила цей простий та смачний кулінарний експеримент. А діти тепер цю страву просто обожнюють!
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