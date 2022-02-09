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Швидкий і смачний рецепт тако від Педана: діти просто обожнюють!

Автор: Тетяна Самарук

Шоумен і ведучий Improv Live Show на Новому каналі Олександр Педан так звик до імпровізації на зйомках різноманітних телепроектів, що практикує її й вдома. Навіть у буденних, здавалося б, справах.

Сьогодні зірковий татусь ділиться з читачами Styler рецептом тако, приготування якого не потребує особливих умінь та забирає мінімум часу.

Інгредієнти для тако по рецепту Педана:

  • піта
  • бабагануш (або хумус)
  • куряче філе
  • огірок
  • морква
  • перець
  • сир
  • гострий перець (за смаком).

Як готувати (покроковий рецепт)

На піту намажте бабагануш (це щось типу хумуса, тільки з баклажанів). Можете, до слова, використати й звичайний хумус.

Поріжте соломкою овочі та курку. Викладіть все це на піту з намазкою.

"Я люблю гостре, тому додаю ще дрібно нарізаний гострий перець", - зізнається Педан.

Обов’язково посипте все тертим сиром!

Потім згорніть піту, а краще просто зігніть навпіл і відправте на гриль чи сковорідку.

Коли тісто підрум’яниться, а сир розплавиться - куштуйте. Смачного!

До слова, Педан каже, що сім’я зацінила цей простий та смачний кулінарний експеримент. А діти тепер цю страву просто обожнюють!

Раніше ми повідомляли, що Педан поділився рецептом бісквіта із шоколадом, який може зберігатися кілька місяців.

Також ми писали, що Олександр Педан розповів, як для дітей зробити спорт веселим хобі.

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Олександр Педан