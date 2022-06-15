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Быстрый яблочный пирог "Три стакана": просто насыпьте все в форму и в духовку!

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Среда 15 июня 2022 07:58
Быстрый яблочный пирог "Три стакана": просто насыпьте все в форму и в духовку! Скриншот: Быстрый яблочный пирог "Три стакана"
Автор: Светлана Мащенко

Яблочный пирог - быстрая и универсальная выпечка, которая придется по вкусу всей семье. Чтобы еще больше упростить рецепт, предлагаем обойтись без замешивания теста и даже взбивания вилкой.

Рецептом поделилась немецкий кулинарный блогер Leckere Minute.

Ингредиенты на форму 22 см:

  • 1 стакан (200 мл) манки
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан сахара
  • 10 г разрыхлителя
  • 3 яблока
  • ванилин и корица по вкусу
  • 200 мл молока
  • 100 г растопленного сливочного масла

Пошаговое приготовление

Сделайте сухую смесь из манки, муки, сахара и разрыхлителя.

Быстрый яблочный пирог &quot;Три стакана&quot;: просто насыпьте все в форму и в духовку!

Натрите на крупной терке три яблока, добавьте туда ванилин и корицу, перемешайте.

Быстрый яблочный пирог &quot;Три стакана&quot;: просто насыпьте все в форму и в духовку!

Застелите пергаментом форму для запекания. Высыпьте на дно 1 стакан сухой смеси. Распределите половину яблока сверху. Снова насыпьте 1 стакан сухой смеси. Выложите оставшиеся яблоки и высыпьте оставшуюся сухую смесь.

Быстрый яблочный пирог &quot;Три стакана&quot;: просто насыпьте все в форму и в духовку!Быстрый яблочный пирог &quot;Три стакана&quot;: просто насыпьте все в форму и в духовку!

Налейте сверху 1 стакан (200 мл) молока. Проткните тесто вилкой. Сверху залейте 100 г топленого масла.

Быстрый яблочный пирог &quot;Три стакана&quot;: просто насыпьте все в форму и в духовку!

Запекайте в духовке 40-50 минут при 180 градусах. Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Быстрый яблочный пирог &quot;Три стакана&quot;: просто насыпьте все в форму и в духовку!Быстрый яблочный пирог &quot;Три стакана&quot;: просто насыпьте все в форму и в духовку!

Ранее кулинар также рассказала, как за считанные минуты приготовить самый простой пирог.

Также читайте рецепт Наполеона без выпечки всего за 20 минут.

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