ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Швидкий яблучний пиріг "Три склянки": просто насипте все в форму і в духовку!

Новость на русском →
Середа 15 червня 2022 07:58
Швидкий яблучний пиріг "Три склянки": просто насипте все в форму і в духовку! Скріншот: швидкий яблучний пиріг "Три склянки"
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний пиріг - швидка і універсальна випічка, яка припаде до смаку всій родині. Щоб ще більше спростити рецепт, пропонуємо обійтися без замішування тіста і навіть збивання виделкою.

Рецептом поділилася німецький кулінарний блогер Leckere Minute.

Інгредієнти на форму 22 см:

  • 1 склянка (200 мл) манки
  • 1 склянка борошна
  • 1 склянка цукру
  • 10 г розпушувача
  • 3 яблука
  • ванілін і кориця за смаком
  • 200 мл молока
  • 100 г розтопленого вершкового масла

Покрокове приготування

Зробіть суху суміш з манки, борошна, цукру і розпушувача.

Швидкий яблучний пиріг &quot;Три склянки&quot;: просто насипте все в форму і в духовку!

Натріть на крупній тертці три яблука, додайте туди ванілін і корицю, перемішайте.

Швидкий яблучний пиріг &quot;Три склянки&quot;: просто насипте все в форму і в духовку!

Застеліть пергаментом форму для запікання. Висипте на дно 1 склянку сухої суміші. Розподіліть половину яблука зверху. Знову насипте 1 склянку сухої суміші. Викладіть залишки яблука і висипте залишки сухої суміші.

Швидкий яблучний пиріг &quot;Три склянки&quot;: просто насипте все в форму і в духовку!Швидкий яблучний пиріг &quot;Три склянки&quot;: просто насипте все в форму і в духовку!

Налийте зверху 1 склянку (200 мл) молока. Проткніть тісто виделкою. Зверху залийте 100 г топленого масла.

Швидкий яблучний пиріг &quot;Три склянки&quot;: просто насипте все в форму і в духовку!

Запікайте в духовці 40-50 хвилин при 180 градусах. Готовий пиріг можна посипати цукровою пудрою.

Швидкий яблучний пиріг &quot;Три склянки&quot;: просто насипте все в форму і в духовку!Швидкий яблучний пиріг &quot;Три склянки&quot;: просто насипте все в форму і в духовку!

Раніше кулінар також розповіла, як за лічені хвилини приготувати найпростіший пиріг.

Також читайте рецепт Наполеона без випічки всього за 20 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими