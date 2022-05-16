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Для быстрой адаптации: Комаровский рассказал, как правильно вести себя с детьми-беженцами

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Понедельник 16 мая 2022 09:51
Для быстрой адаптации: Комаровский рассказал, как правильно вести себя с детьми-беженцами Фото: Комаровский рассказал, как быстро адаптироваться детям-беженцам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, как быстро адаптировать детей-беженцев, которые вынуждены были бежать от войны и переехать в чужую страну.

Об этом заслуженный педиатр поведал в эфире "Індиго TV".

Эксперт сообщил, что нужно сделать так, чтобы ребенок чувствовал себя на ровне с остальными. Одно из самых главных правил - это создать у ребенка ощущение, что он полноценный член коллектива.

"В данном случае существует ключевое правило: ребенок должен чувствовать себя полноценным членом коллектива. Это инстинкт – быть "в стае". Как только он начинает выделяться из коллектива, как только взрослые начинают относиться к нему не так, как к остальным детям, у ребенка на уровне подсознания возникает вопрос к самому себе: "Все ли со мной в порядке? На всех кричат, а меня жалеют. Всех заставляют собирать игрушки, а меня - нет. Наверное, со мной действительно что-то не так", - объяснил врач.

По мнению эксперта, когда в коллективе появляется ребенок, который видел войну, взрослым надо, наоборот, всячески подчеркивать, что он такой же, как все. Например, детям дают сложное задание – и ему тоже. Если всех просят собрать игрушки - то нового ребенка это тоже касается.

Комаровский подчеркнул, что не стоит делать поблажек новому члену детского коллектива, важно дать ему понять - он такой же, как и все и для него нет исключения из правил.

Как мы ранее сообщали, Комаровский рассказал, как война скажется на психике украинских детей.

Ранее Комаровский рассказал, что делать, если вас насильно эвакуируют в Россию.

Также известный педиатр назвал главные правила для ребенка при переезде.

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Доктор Комаровский
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