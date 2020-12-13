Как быстро вылечить простуду после появления первых симптомов: действенные методы

Как не допустить заражения простудой (коллаж: РБК-Украина)

Почти каждый хотя бы раз в год заболевает простудой, а в межсезонье и в период эпидемии гриппа таких людей еще больше. Скоро новогодние праздники, которые хоть в условиях карантина, но все же будут встречать украинцы. Поэтому, чтобы не провести выходные с лекарствами, в случае проявления первых симптомов простуды, нужно сразу действовать. Первые 24 часа крайне важны в процессе выздоровления, иначе обычная простуда может грозить серьезными последствиями.

Как сообщает edinstvennaya.uа, при первых симптомах простуды нужно оставаться дома, соблюдать постельный режим, пить много жидкости, проветривать помещение, пересмотреть свой рацион. В случае ухудшения самочувствия, необходимо сразу обращаться за помощью и не заниматься самолечением.

Однако, если все же чувствуется легкое недомогание, чтобы не дать болезни развиться, нужно употреблять много жидкости. Подойдет чай с малиной, лимоном и липой, и обязательно простая негазированная вода комнатной температуры. Ведь она принимает участие в процессах, которые "вымывают" вирусы из организма.

Ускорит выздоровление и влажная уборка. Но по возможности это должны сделать близкие или родные. Больному следует придерживаться постельного режима и даже при легких симптомов не заниматься домашними делами.

Одними из самых эффективных противопростудных процедур считаются полоскания горла и промывания носа, которые помогают снять отек слизистой оболочки, а также повысить устойчивость организма к вирусам и избежать присоединения бактериальной инфекции. Полоскать горло необходимо не менее семи раз в день.

Специалисты отмечают, что ни в коем случае нельзя употреблять медицинские препараты без назначения врача. Ведь это прежде всего снизит иммунитет организма, который перестанет бороться с вирусом.

"Если думаете, что наглотавшись всех лекарств из аптечки, можно избежать простуды, не обольщайтесь. Бесконтрольный прием медикаментов приведет к тому, что иммунитет окончательно "расслабится" и будет бороться с инфекциями значительно дольше. Тем более ни в коем случае не следует принимать антибиотики без назначения врача! Они совершенно не эффективны против вирусов, но имеют много побочных действий", - сказано в сообщении.

Специалисты также советуют пользоваться сосудосуживающими каплями в случае резкой боли в ушах. Но при первой же возможности необходимо обратиться к специалисту.

Напомним, украинцев предупредили об опасности употребления антибиотиков для профилактики.

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