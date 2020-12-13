Як швидко вилікувати застуду після появи перших симптомів: дієві методи

Як не допустити зараження застудою (колаж: РБК-Україна)

Майже кожен принаймні раз на рік захворює застудою, а в міжсезоння і в період епідемії грипу тих людей більше. Незабаром новорічні свята, які хоч в умовах карантину, але все ж зустрічатимуть українці. Тому, щоб не провести вихідні з ліками, у разі прояву перших симптомів застуди, потрібно одразу діяти. Перші 24 години вкрай важливі в процесі одужання, інакше звичайна застуда може загрожувати серйозними наслідками.

Як повідомляє edinstvennaya.uа, за перших симптомів застуди потрібно залишатися вдома, дотримуватися постільного режиму, пити багато рідини, провітрювати приміщення, переглянути свій раціон. У разі погіршення самопочуття, необхідно одразу звертатися за допомогою і не займатися самолікуванням.

Проте, якщо все ж відчувається легке нездужання, щоб не дати хворобі розвинутися, потрібно вживати багато рідини. Підійде чай з малиною, лимоном і липою, і обов'язково проста негазована вода кімнатної температури. Адже вона бере участь у процесах, які "вимивають" віруси з організму.

Прискорить одужання й вологе прибирання. Але за можливості це повинні зробити близькі чи рідні. Хворому слід дотримуватися постільного режиму і навіть за легких симптомів не займатися хатніми справами.

Одними з найбільш ефективних протизастудних процедур вважаються полоскання горла і промивання носа, які допомагають зняти набряк слизової оболонки, а також підвищити стійкість організму до вірусів та уникнути приєднання бактеріальної інфекції. Полоскати горло необхідно не менше семи разів на день.

Фахівці наголошують, що у жодному разі не можна вживати медичні препарати без призначення лікаря. Адже це передусім знизить імунітет організму, який перестане боротися з вірусом.

"Якщо думаєте, що наковтавшись всіх ліків з аптечки, можна уникнути застуди, не тіштеся ілюзією. Безконтрольне приймання медикаментів призведе до того, що імунітет остаточно "розслабиться" і буде боротися з інфекціями значно довше. Тим більше в жодному разі не слід вживати антибіотики без призначення лікаря! Вони абсолютно не ефективні проти вірусів, але мають багато побічних дій", - сказано в повідомленні.

Фахівці також радять користуватися судинозвужувальними краплями у разі різкого болю у вухах. Але за першої ж можливості необхідно звернутися до спеціаліста.

Нагадаємо, українців попередили про небезпеку вживання антибіотиків для профілактики.

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