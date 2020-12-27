Как быстро восстановить здоровье и внешний вид после вечеринки: самые эффективные приемы

Накануне новогодних праздников многие проводят корпоративные вечеринки и самый главный их недостаток – они заканчиваются. И часто окончание праздника затягивается далеко за полночь. Однако на утро нужно выглядеть свежо и красиво даже после затяжной вечеринки.

Как быстро вернуть себе свежий и здоровый вид после ночных прогулок, рассказали в статье Life 24.

Контрастный душ

Один из самых основных способов быстро вернуть себе тонус и бодрое состояние – это контрастный душ. Чередуйте горячую воду с холодной, и ваша кожа снова станет здорового цвета, а общее состояние будет в разы бодрее. Только не делайте из приятной процедуры пытку – не чередуйте ледяную воду с кипятком. Контраст должен быть более плавным. Если времени на душ нет или нет возможности – протирайте руки горячей и холодной водой. Это тоже вернет бодрость.

Приведите в порядок глаза

Уставшие глаза и мешки под ними сразу выдают ваше состояние. Используйте увлажняющие капли, они снимут усталость. А против мешков есть несколько способов. Самый простой – намочите горячей водой пакетики с чаем, дайте им остыть и приложите к глазам. Есть и другой вариант – холодные ложки. Положите их на 10 минут в морозилку, а потом приложите к глазам.

Кожа лица

Тут намного труднее, но с помощью кремов, скрабов и хайлайтера вы сможете исправить и эту ситуацию. Скраб уберет большинство омертвевших частиц, а увлажняющий крем придаст коже бодрость. Ну а хайлайтер сделает уставшее лицо блестящим и гладким.

Волосы – это важно

Волосы, как и кожа – сразу выдают ваше состояние. Самое идеальное – помыть их любимым шампунем. Если на это нет времени – воспользуйтесь сухим шампунем. Этот вариант не подойдет обладательницам длинных и густых волос – тут лучше потратить время и полностью их вымыть.

Еще несколько советов:

Используйте яркую помаду. Она делает акцент на губах и уводит внимание от уставших глаз.

Используйте румяна – они также помогут вернуть лицу здоровый цвет.

Не используйте черную тушь. Возьмите синий. На ее фоне белки глаз будут казаться белее и это позволит скрыть покраснения.

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