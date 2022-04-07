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Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022

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Четверг 07 апреля 2022 21:30
Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022 Фото: угощения на Пасху (pixabay.com)
Автор: Анна Березина

Праздник Пасхи тяжело представить без пышных столов с разнообразными блюдами. Но даже не затрачивая много сил, времени и средств, можно отметить Воскресение Христово вкусно и со всеми традиционными угощениями.

Styler собрал простые рецепты на Пасху 2022 – творожные и сдобные паски, мясо, закуски. Их легко и доступно приготовить каждому.

Классическая паска на кефире

Традиционную сдобную выпечк на Пасху готовят на дрожжах. Это довольно трудоемкий процесс, который занимает несколько часов. Чтобы не ждать, пока подойдет опара и тесто выстоится, замените дрожжи кефиром. Такая паска получится не менее пышной, чем по классическому рецепту.

Ингредиенты:

  • 300-350 грамм муки
  • 300 мл кефира
  • 150 грамм сахара
  • 100 грамм сливочного масла
  • 3 яйца
  • 1 ч.л. соды или 4 ч.л. разрыхлителя
  • цедра 1 апельсина
  • сухофрукты или цукаты на выбор - 100 грамм
  • 1 пакетик ванилина

Предварительно кефир и яйца достать из холодильника, чтобы они были комнатной температуры. Масло растопить. Сухофрукты замочить в теплой воде до разбухания, затем высушить и присыпать мукой. Натереть апельсиновую цедру.

Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022Фото: паска на кефире (freepik.com)

Если используется сода, необходимо смешать ее с кефиром и оставить на 3-5 минут. При использовании разрыхлителя добавить его в муку.

Яйца взбить с сахаром, добавить растопленное масло и перемешать. Затем поочередно вводить муку и кефир, тщательно вымешивая. В конце всыпать сухофрукты и цедру.

Выложить тесто в смазанную маслом форму и отправить в прогретую до 180 градусов духовку как минимум на полчаса, готовность проверять шпажкой.

После того, как готовая паска остынет, покрыть ее глазурью. Для ее приготовления взбить миксером 1 охлажденный белок с сахарной пудрой (100 грамм) и 1 ч.л. лимонного сока. Сверху глазури украсить паску орешками, цукатами.

Творожная паска без яиц

Зачастую хозяйки избегают приготовления этого десерта на Пасху из-за сложностей с завариванием творожной массы. Также многие опасаются, что в составе рецепта есть сырые желтки. Однако есть альтернативный способ приготовления творожной пасхи без яиц, которая совсем не отличается по вкусу от традиционной.

Ингредиенты:

  • 700 грамм творога 5% или 9% жирности. Лучше брать рассыпчатый. и сухой
  • 250 грамм сахарной пудры
  • 200 грамм сметаны 20%
  • 150 грамм сливочного масла
  • пакетик ванильного сахара
  • цедра 1 лимона
  • изюм, курага, чернослив - по 80 грамм
  • марля
  • пасочница-пирамидка, или другая форма с отверстием сверху

Творог измельчить в блендере или пропустить через мясорубку. Сливочное масло растопить, натереть цедру лимона. Замочить сухофрукты в теплой воде на 15 минут, после чего измельчить курагу и чернослив.

Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022Фото: творожную паску готовят в специальной форме (pixabay.com)

Добавить в творожную массу сметану, сахарную пудру, масло, ваниль, цедру, сухофрукты. Все хорошенько перемешать. Пасочницу застелить марлей, выложить внутрь творожную массу, завернуть концы марли. Форму перевернуть, поставить в глубокую тарелку, а сверху придавить гнетом (например, банка с водой) и отправить в холодильник на сутки.

Мясо в духовке

Для этого рецепта подойдет грудинка или свиная лопатка. Процесс приготовления потребует минимум времени.

Ингредиенты:

  • 700-800 грамм мяса
  • 3 зубчика чеснока
  • классическая горчица и "дижонская" в зернах по 1 ст. ложке
  • специи: черный перец, лавровый лист 2 шт, соль по вкусу.

Для начала нужно приготовить маринад - смешать два вида горчицы, соль, перец. Измельчить чеснок брусочками, ножом в мясе сделать прорези и начинить их чесноком. Тщательно натереть мясо со всех сторон горчичным маринадом. На пищевую пленку выложить лавровый лист, затем мясо.

Завернуть заготовку и отправить в холодильник на 2-3 часа. Когда мясо промаринуется запечь его в фольге, оставив несколько отверстий для выхода пара, в течение 45-50 минут при 180 градусах.

Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022Фото: мясо в духовке на Пасху (pixabay.com)

Домашние колбаски

Для приготовления понадобится:

  • 250 грамм куриного фарша
  • 250 грамм филе курицы
  • 100 мл молока
  • 1 зубчик чеснока
  • специи: соль, черный перец, мускатный орех, паприка, куркума
  • пищевая пленка для микроволновки.

Смешать фарш, измельченный чеснок, молоко и все специи в однородную массу. Для аромата вместо обычной паприки можно использовать подкопченную. Отдельно нарезать мелкими кусочками филе.

На кухонной доске расстелить пленку, на нее выложить 3 столовые ложки фарша, а в середине положить филе. Скрутить рулетом в колбаску, завязать пленку с двух сторон. Погрузить колбаски в кастрюлю с кипящей водой, варить до 10 минут. После того, как блюдо остынет, снять пленку. Эти колбаски можно поджарить на гриле или сковороде.

Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022Фото: жареные домашние колбаски (pixabay.com)

Простая закуска в лаваше

Ингредиенты:

  • 1 лист армянского лаваша
  • 1 плавленый сырок или 100 грамм мягкого сливочного сыра
  • 2 вареных куриных яйца
  • рыбная консерва - измельченный тунец для салата
  • соленый огурец - 1 шт.
  • черный перец и соль по вкусу
  • пищевая пленка

Яйца натереть на мелкой терке, плавленый сыр размять вилкой, огурец мелко нарезать кубиками. С рыбной консервы слить лишнюю жидкость. Смешать все ингредиенты, добавить специи.

На пищевую пленку положить лист лаваша, равномерно распределить начинку и завернуть рулетом. Отправить заготовку в холодильник на 1 час. После снять пленку и нарезать рулет на порции.

Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022Фото: лаваш подходит для закусок с любыми начинками (pixabay.com)

Сытный салат с курицей

Ингредиенты:

  • 300 грамм куриного филе
  • 200 грамм шампиньонов
  • 200 грамм маринованных огурцов
  • 2 средние луковицы
  • 2 веточки зеленого лука
  • 1 ст.л. горчицы
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 ч.л. лимонного сока
  • 1 ст. л. растительного масла
  • специи по вкусу

Куриное филе смазать маринадом, для этого смешать масло с любимыми специями. Подойдут орегано, куркума, копченая паприка, черный перец. Завернуть мясо в фольгу и отправить в духовку на 40 минут. После запекания мясо остудить и нарезать соломкой.

Быстро и вкусно: что приготовить на Пасху 2022Фото: салат с курицей и грибами (facebook.com/Vse.Recepty)

Шампиньоны нарезать пластинками, лук - полукольцами. Обжарить на сковороде до готовности. Огурцы нарезать соломкой, зеленый лук измельчить. Соединить все ингредиенты с мясом и заправить. Для соуса смешать сметану, лимонный сок и горчицу, добавить соль по вкусу.

Ранее мы писали о том, как пройдет празднование Пасхи 2022 в условиях войны в Украине и будут ли дополнительные выходные.

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