Швидко та смачно: що приготувати на Великдень 2022

Свято Великодня важко уявити без пишних столів із різноманітними стравами. Але навіть не витрачаючи багато сил, часу та коштів, можна відзначити Воскресіння Христове смачно та з усіма традиційними частуваннями.

Styler зібрав прості рецепти на Великдень 2022 – сирні та здобні паски, м'ясо, закуски. Їх легко і доступно приготувати кожному.

Класична паска на кефірі

Традиційну здобну випічку на Великдень готують на дріжджах. Це досить трудомісткий процес, який триває кілька годин. Щоб не чекати, поки підійде опара і тісто вистоїться, замініть дріжджі на кефір. Така паска вийде не менш пишною, ніж за класичним рецептом.

Складові:

300-350 грам борошна

300 мл кефіру

150 грам цукру

100 грам вершкового масла

3 яйця

1 ч. л. соди чи 4 ч.л. розпушувача

цедра 1 апельсина

сухофрукти або цукати на вибір – 100 грам

1 пакетик ваніліну

Попередньо кефір та яйця дістати з холодильника, щоб вони були кімнатної температури. Масло розтопити. Сухофрукти замочити у теплій воді до набухання, потім висушити і присипати борошном. Натерти апельсинову цедру.

Фото: паска на кефірі (freepik.com)

Якщо використовується сода, потрібно змішати її з кефіром і залишити на 3-5 хвилин. При використанні розпушувача додати його в борошно.

Яйця збити із цукром, додати розтоплене масло і перемішати. Потім по черзі вводити борошно та кефір, ретельно вимішуючи. Наприкінці всипати сухофрукти та цедру.

Викласти тісто в змащену маслом форму і відправити в прогріту до 180 градусів духовку як мінімум на півгодини, готовність перевіряти шпажкою.

Після того, як готова паска охолоне, покрити її глазур'ю. Для її приготування збити міксером 1 охолоджений білок із цукровою пудрою (100 грам) та 1 ч.л. лимонного соку. Зверху глазурі прикрасити паску горіхами, цукатами.

Сирна паска без яєць

Найчастіше господині уникають приготування цього десерту на Великдень через складності із заварюванням сирної маси. Також багато хто побоюється, що у складі рецепту є сирі жовтки. Проте є альтернативний спосіб приготування сирної пасхи без яєць, яка зовсім не відрізняється за смаком від традиційної.

Складові:

700 г сиру 5% або 9% жирності. Краще брати розсипчастий та сухий.

250 грам цукрової пудри

200 грам сметани 20%

150 грам вершкового масла

пакетик ванільного цукру

цедра 1 лимона

родзинки, курага, чорнослив - по 80 грам

марля

пасочниця-пірамідка, або інша форма з отвором зверху

Сир подрібнити у блендері або пропустити через м'ясорубку. Вершкове масло розтопити, натерти цедру лимона. Замочити сухофрукти у теплій воді на 15 хвилин, після чого подрібнити курагу та чорнослив.

Фото: сирну паску готують у спеціальній формі (pixabay.com)

Додати в сирну масу сметану, цукрову пудру, олію, ваніль, цедру, сухофрукти. Все добре перемішати. Пасочницю застелити марлею, викласти всередину сирну масу, загорнути кінці марлі. Форму перевернути, поставити в глибоку тарілку, а зверху придавити гнітом (наприклад, банка з водою) та відправити у холодильник на добу.

М'ясо у духовці

Для цього рецепту підійде грудинка або свиняча лопатка. Процес приготування вимагатиме мінімум часу.

Складові:

700-800 грам м'яса

3 зубчики часнику

класична гірчиця та "діжонська" в зернах по 1 ст.л

спеції: чорний перець, лавровий лист 2 шт, сіль за смаком

Для початку потрібно приготувати маринад – змішати два види гірчиці, сіль, перець. Подрібнити часник брусочками, ножем у м'ясі зробити прорізи та начинити їх часником. Ретельно натерти м'ясо з усіх боків гірчичним маринадом. На харчову плівку викласти лавровий лист, потім м'ясо.

Загорнути заготовку та відправити в холодильник на 2-3 години. Коли м'ясо промаринується запекти його у фользі, залишивши кілька отворів для виходу пари, протягом 45-50 хвилин при 180 градусах.

Фото: м'ясо у духовці на Великдень (pixabay.com)

Домашні ковбаски

Для приготування знадобиться:

250 грам курячого фаршу

250 грам філе курки

100 мл молока

1 зубчик часнику

спеції: сіль, чорний перець, мускатний горіх, паприка, куркума

харчова плівка для мікрохвильової печі.

Змішати фарш, подрібнений часник, молоко та всі спеції в однорідну масу. Для аромату замість звичайної паприки можна використати підкопчену.Окремо нарізати дрібними шматочками філе.

На кухонній дошці розстелити плівку, викласти на неї 3 столові ложки фаршу, а в середину покласти філе. Скрутити рулетом у ковбаску, зав'язати плівку з обох боків. Покласти ковбаски в каструлю з окропом, варити до 10 хвилин. Після того, як блюдо охолоне, зняти плівку. Ці ковбаски можна підсмажити на грилі чи сковороді.

Фото: смажені домашні ковбаски (pixabay.com)

Проста закуска у лаваші

Складові:

1 вірменський лаваш

1 плавлений сирок або 100 г м'якого вершкового сиру

2 варені курячі яйця

рибна консерва - подрібнений тунець для салату

солоний огірок – 1 шт.

чорний перець та сіль за смаком

харчова плівка

Яйця натерти на дрібній тертці, плавлений сир розім'яти вилкою, огірок дрібно нарізати кубиками. З рибної консерви злити зайву рідину. Змішати усі інгредієнти, додати спеції.

На харчову плівку покласти лист лаваша, поступово розподілити начинку і загорнути рулетом. Відправити заготівлю в холодильник на 1 годину. Після цього зняти плівку і нарізати рулет на порції.

Фото: лаваш підходить для закусок із будь-якими начинками (pixabay.com)

Ситний салат із куркою

Складові:

300 грам курячого філе

200 грам печериць

200 грам маринованих огірків

2 середні цибулини

2 гілочки зеленої цибулі

1 ст. гірчиці

1 ст. сметани

1 ч. л. лимонного соку

1 ст. л. рослинного масла

спеції за смаком

Куряче філе змастити маринадом, для цього змішати олію з улюбленими спеціями. Підійдуть орегано, куркума, копчена паприка, чорний перець. Загорнути м'ясо у фольгу і відправити в духовку на 40 хвилин. Після запікання м'ясо остудити та нарізати соломкою.

Фото: салат з куркою та грибами (facebook.com/Vse.Recepty)

Печериці нарізати пластинками, цибуля - півкільцями. Обсмажити на сковороді до готовності. Огірки нарізати соломкою, зелену цибулю подрібнити. Поєднати всі інгредієнти з м'ясом і заправити. Для соусу змішати сметану, лимонний сік та гірчицю, додати сіль за смаком.