Как быстро согреться после мороза: этот эффективный способ вернет тепло и бодрость

Согреться в зимний период и удержать это тепло не так уж и сложно. По возвращении в теплый дом с улицы, где завывает ледяной ветер и обсыпает мокрым снегом, облегчение наступает практически сразу. Но даже в теплом помещении еще довольно долго ощущается холод в конечностях и озноб.

Эксперты рассказали, как очень быстро согреть организм с помощью простых и эффективных способов. Об этом пишет Ukr.Media.

Теплый напиток

Любой напиток, которым вы пытаетесь согреться после мороза, должен быть именно не горячим, а теплым. Его нужно пить небольшими глотками. Это может быть обычный черный чай, с лимоном или медом, чай с имбирем. Такой напиток не только согреет, но и взбодрит.

Горячий душ

Самый простой способ быстро согреть весь организм – залезть в горячий душ. Ванна подходит только для тех, кто после водных процедур планирует отдыхать. А вот душ – поможет взбодриться и настроиться на важные дела. Этот способ не рекомендуется использовать людям, у которых есть проблемы сердечно-сосудистой системы.

Ванночка для ног и теплые носки

Очень эффективный способ для тех, кому пришлось долго ожидать транспорт на остановке или много ходить пешком в морозную погоду. Быстро согреть ноги поможет теплая ванночка с солью или эфирными маслами. Если стопы сильно занемели после мороза, то нужно сделать небольшой массаж. После ванночки ноги нужно вытереть насухо и надеть теплые носки.

Правильный обед

Теплая еда – не только отличный способ согреть организм, но и восстановить силы. Организм на холоде теряет много энергии на обогрев и ее обязательно нужно восполнить. После мороза съешьте что-то сытное – суп со специями, картофель, кашу, мясо или рыбу с овощами.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный автогонщик посоветовал украинцам не прогревать автомобили зимой.

А также рассказывали о том, что учение нашли объяснение, почему некоторые люди постоянно мерзнут.