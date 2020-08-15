Быстро снизить уровень сахара в крови: самые эффективные способы

Медики рассказали, как можно быстро понизить уровень сахара в крови и улучшить свое самочувствие. Это поможет не только тем, у кого уже есть диабет, но и людям, у которых прыжки сахара бывают время от времени.

Как объясняют специалисты, высокий уровень сахара в крови очень опасен для здоровья человека. Если появилось частое мочеиспускание, сильная жажда, тошнота, рвота и боли в животе – то к врачу надо обращаться немедленно. Самый оптимальный способ снизить уровень сахара – это ввести быстродействующий инсулин, но есть и другие способы, которые можно применить самостоятельно, пишет издание Medic.ua.

Врачи дали рекомендации о том, какими методами можно быстро снизить уровень сахара в крови:

Ввести инсулин. Делать это можно только после консультации с врачом, который назначит дозировку. После введения нужно через 10-15 минут проверить уровень сахара.

Физическая активность. Физическая нагрузка заставляет организм сжигать глюкозу для получения энергии. Клетки начинают перенаправлять глюкозу в мышцы, а уровень сахара понижается. Для снижения уровня нужны активные упражнения, при которых сердцу приходится биться быстрее.

Употребление воды. Обычная питьевая вода может помочь организму выделять больше мочи, а вместе с ней выводить глюкозу. Если есть проблемы с сердцем или почками, то не стоит пить воды слишком много.

Большое количество белка. Продукты с большим количеством белка помогут вам стабилизировать уровень сахара в крови. Важно, чтобы в еде было много белков, а не углеводов. Обратите внимание на то, что данный способ не снизит уровень сахара в крови так же быстро, как это сделает инсулин.

Особые советы для диабетиков

Если у вас диабет первого типа, то нужно проверить уровень сахара в крови перед началом физической тренировки. Если уровень сахара выше 250 мг/дл, то нужно проверить мочу на количество кетонов. Если они присутствуют, то тренировку лучше отложить. Это значит, что организм расщепляет жиры для получения энергии, а ваш уровень сахара в крови дополнительно будет повышаться из-за физической нагрузки.

Когда нужно срочно обратиться за помощью

Уровень сахара в крови выше 250 мг/дл

В моче есть кетоны

Неясное мышление, спутанное сознание

Сильная и постоянная жажда

Частые позывы к мочеиспусканию

Тошнота

Отдышка

Боль в животе

Рвота

При таких симптомах не стоит затягивать с визитом к врачу, так как могут развиться очень опасные состояния, такие как: повреждение нервов и невропатия, ретинопатия или повреждение кровеносных сосудов в глазах, проблемы с почками или сердцем, диабетический кетоацидоз и диабетическая кома.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как быстро распознать первые симптомы диабета у детей.