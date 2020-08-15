Швидко знизити рівень цукру в крові: найбільш ефективні способи

Медики розповіли, як можна швидко знизити рівень цукру в крові та поліпшити своє самопочуття. Це допоможе не тільки тим, у кого вже є діабет, але і людям, у яких стрибки цукру бувають час від часу.

Як пояснюють фахівці, високий рівень цукру в крові дуже небезпечний для здоров'я людини. Якщо з'явилося часте сечовиділення, сильна спрага, нудота, блювання і болі в животі – то до лікаря треба звертатися негайно. Найоптимальніший спосіб знизити рівень цукру – це ввести швидкодійний інсулін, але є й інші способи, які можна застосувати самостійно, пише видання Medic.ua.

Лікарі дали рекомендації про те, якими методами можна швидко знизити рівень цукру в крові:

Ввести інсулін. Робити це можна тільки після консультації з лікарем, який призначить дозування. Після введення потрібно через 10-15 хвилин перевірити рівень цукру.

Фізична активність. Фізичне навантаження змушує організм спалювати глюкозу для отримання енергії. Клітини починають перенаправляти глюкозу в м'язи, а рівень цукру знижується. Для зниження рівня потрібні активні вправи, при яких серцю доводиться битися швидше.

Вживання води. Звичайна питна вода може допомогти організму виділяти більше сечі, а разом з нею виводити глюкозу. Якщо є проблеми з серцем або нирками, то не варто пити води занадто багато.

Велика кількість білка. Продукти з великою кількістю білка допоможуть вам стабілізувати рівень цукру в крові. Важливо, щоб у їжі було багато білків, а не вуглеводів. Зверніть увагу на те, що даний спосіб не знизить рівень цукру в крові так само швидко, як це зробить інсулін.

Особливі поради для діабетиків

Якщо у вас діабет першого типу, то потрібно перевірити рівень цукру в крові перед початком фізичного тренування. Якщо рівень цукру вище 250 мг/дл, то потрібно перевірити сечу на кількість кетонів. Якщо вони присутні, то тренування краще відкласти. Це означає, що організм розщеплює жири для отримання енергії, а ваш рівень цукру в крові додатково буде підвищуватися через фізичне навантаження.

Коли потрібно терміново звернутися за допомогою

Рівень цукру в крові вище 250 мг/дл

В сечі є кетони

Неясне мислення, сплутана свідомість

Сильна і постійна спрага

Часті позиви до сечовипускання

Нудота

Задишка

Біль у животі

Блювання

При таких симптомах не варто затягувати з візитом до лікаря, оскільки можуть розвинутися дуже небезпечні стани, такі як: пошкодження нервів і невропатія, ретинопатія або пошкодження кровоносних судин в очах, проблеми з нирками або серцем, діабетичний кетоацидоз і діабетична кома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як швидко розпізнати перші симптоми діабету у дітей.