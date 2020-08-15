Швидко знизити рівень цукру в крові: найбільш ефективні способи

Фахівці назвали доступні способи зниження цукру в крові
Медики розповіли, як можна швидко знизити рівень цукру в крові та поліпшити своє самопочуття. Це допоможе не тільки тим, у кого вже є діабет, але і людям, у яких стрибки цукру бувають час від часу.
Як пояснюють фахівці, високий рівень цукру в крові дуже небезпечний для здоров'я людини. Якщо з'явилося часте сечовиділення, сильна спрага, нудота, блювання і болі в животі – то до лікаря треба звертатися негайно. Найоптимальніший спосіб знизити рівень цукру – це ввести швидкодійний інсулін, але є й інші способи, які можна застосувати самостійно, пише видання Medic.ua.
Лікарі дали рекомендації про те, якими методами можна швидко знизити рівень цукру в крові:
Особливі поради для діабетиків
Якщо у вас діабет першого типу, то потрібно перевірити рівень цукру в крові перед початком фізичного тренування. Якщо рівень цукру вище 250 мг/дл, то потрібно перевірити сечу на кількість кетонів. Якщо вони присутні, то тренування краще відкласти. Це означає, що організм розщеплює жири для отримання енергії, а ваш рівень цукру в крові додатково буде підвищуватися через фізичне навантаження.
Коли потрібно терміново звернутися за допомогою
При таких симптомах не варто затягувати з візитом до лікаря, оскільки можуть розвинутися дуже небезпечні стани, такі як: пошкодження нервів і невропатія, ретинопатія або пошкодження кровоносних судин в очах, проблеми з нирками або серцем, діабетичний кетоацидоз і діабетична кома.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як швидко розпізнати перші симптоми діабету у дітей.