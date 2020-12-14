Голубовская рассказала, почему массовое тестирование на COVID-19 бесполезно

Ольга Голубовская рассказала о массовом тестировании на COVID-19 (фото: РБК-Украина)

Киевский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что думает о массовом тестировании на коронавирус, которое предложило ввести правительство. По словам медика, его нужно было проводить еще весной 2020 года.

"Тестирование необходимо для постановки диагноза и выявления контактных лиц. В первом случае оно важно, если человек болеет в легкой форме. Например, легкий насморк или еще что. Так, желательно его протестировать, хотя в 30% или даже в 40% случаев результат может быть ложно-отрицательным", - рассказала она "Обозревателю".

Голубовская считает, что если пациент уже с симптомами коронавируса, врач его может спокойно госпитализировать в больницу. Ведь, например, больные гриппом направляются в больницы без тестов, а только с признаками болезни. Медик отметила, что массово тестировать украинцев нужно было еще весной.

"Массовое тестирование важно проводить в начале заболевания, как это было в Китае. Для чего? Чтобы быстро локализовать инфекцию. Но у нас для этого ноль ресурсов, просто ноль. У нас разрушена система, она до сих пор не создана, все разбалансированно, мы потеряли огромное количество кадров, новых в последние пять лет не набираем. Мы в Украине находимся на пике огня. Сдержать эпидемию уже не можем, теперь нам надо спасать людей. Для них это самое важное, чтобы им было куда лечь, чтобы их спасли и оказали медицинскую помощь", - сообщила Голубовская.

Как мы писали ранее, Ольга Голубовская сообщила, что в последнее время от коронавируса умирает все больше молодежи.