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Швидко поширюється: у Великобританії виявили новий різновид COVID-19

Великобританія , Вівторок 15 грудня 2020 16:33
Швидко поширюється: у Великобританії виявили новий різновид COVID-19
У Великобританії виявили новий різновид коронавірусу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Великобританії виявлено новий різновид коронавірусу, який дуже швидко поширюється. Вже виявлено понад 1000 випадків зараження переважно на півдні Англії.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок, повідомляє Sky News.

Новий різновид COVID-19 поширюється швидше, ніж існуючий штам коронавірусу, і вважається, що він сприяє "дуже різкому, експоненціальному зростанню випадків захворювання на Південному Сході країни.

На цей час він був виявлений у 60 районах і, як вважають, вірус аналогічний мутації, яка виявлена в інших країнах в останні місяці.

Міністр охорони здоров'я сказав, що зараз немає доказів того, що новий штам не буде реагувати на вакцини COVID-19, які впроваджуються по всій країні.

Також він підкреслив, що поки немає даних, які вказували б, що новий варіант інфекції викликає важку форму захворювання.

Головний лікар професор Кріс Уітті сказав, що новий штам не є більш небезпечним, ніж існуючі. Він зазначив, що, можливо, це може вплинути на ефективність вакцини, але це було б "дивно".

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, кого безкоштовно будуть прищеплювати від COVID-19.

Раніше Київський інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, чому масове тестування на COVID-19 марне.

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