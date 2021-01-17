Как быстро проверить работу легких: это способ займет всего одну минуту

Медики рассказали, как проверить работу легких в домашних условиях (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус продолжает распространяться по Украине и всему миру. Самое тяжелое осложнение этой болезни – поражение легких. Люди с различными заболеваниями очень обеспокоены даже во время сезонных вирусов или при легком течении COVID-19 работой своей легких.

Полную картину может показать только компьютерная томография, но в домашних условиях такая проверка недоступна. Специалисты рассказали, как можно проверить легкие дома, за одну минуту. Об этом сообщается на MedikForum.

Медики объяснили, что у мужчин и женщин разные объемы легких – у мужчин они способны вмещать в среднем до 3,5 литров воздуха, а у женщин – в среднем 3 литра. Суть домашнего эксперимента заключается именно в определении "рабочего" объема легких.

Для этого нужно взять обычный воздушный шарик и надуть. Это нужно для того, чтобы сделать материал более эластичным и во второй раз его надувать будет значительно легче. Затем нужно сделать вдох полной грудью, и максимально надуть шарик за один выдох.

Для мужчин объем надутого шарика должен составлять около 15 сантиметров, для женщин этот показатель должен быть на несколько сантиметров меньше.

Если объем шарика намного ниже, то это говорит о проблемах с легкими. Однако, стоит учесть, что проблемы могут быть вызваны не только коронавирусом, а другими проблемами - например, курением.

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