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Як швидко перевірити роботу легенів: це спосіб займе всього одну хвилину

Неділя 17 січня 2021 12:14
Як швидко перевірити роботу легенів: це спосіб займе всього одну хвилину
Медики розповіли, як перевірити роботу легенів у домашніх умовах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус продовжує поширюватися по Україні та всьому світу. Найбільш важке ускладнення цієї хвороби – поразка легенів. Люди з різними захворюваннями дуже стурбовані навіть під час сезонних вірусів або при легкому перебігу COVID-19 роботою своєї легенів.

Повну картину може показати тільки комп'ютерна томографія, але в домашніх умовах така перевірка недоступна. Фахівці розповіли, як можна перевірити легені вдома, за одну хвилину. Про це повідомляється на MedikForum.

Медики пояснили, що у чоловіків і жінок різні об'єми легень – у чоловіків вони здатні вміщати в середньому до 3,5 літрів повітря, а у жінок – в середньому 3 літри. Суть домашнього експерименту полягає саме у визначенні робочого обсягу легенів.

Для цього потрібно взяти звичайну повітряну кульку і надути. Це потрібно для того, щоб зробити матеріал більш еластичним і вдруге його надувати буде значно легше. Потім потрібно зробити вдих на повні груди, і максимально надути кульку за один видих.

Для чоловіків обсяг надутої кульки повинен становити близько 15 сантиметрів, для жінок цей показник повинен бути на кілька сантиметрів менше.

Якщо обсяг кульки набагато нижче, то це говорить про проблеми з легенями. Однак, варто врахувати, що проблеми можуть бути викликані не тільки коронавірусом, а іншими проблемами - наприклад, курінням.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що знайдено слабке місце COVID-19, що допоможе уникнути зараження.

А також розповідали про те, що Голубовська назвала симптом коронавірусу, що означає легку форму хвороби.

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