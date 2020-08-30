Как быстро повысить уровень гормона счастья: самые простые и доступные продукты

Специалисты утверждают, что ощущение счастья у человека зависит от выработки гормона серотонина. Этот гормон вырабатывается в коре надпочечников, в кишечнике и коре головного мозга. Медики рассказали, как можно увеличить выработку этого гормона и вернуть себе хорошее настроение и энергичность.

Серотонин относится к нейрогормонам и образуется он из триптофана – кислоты, которая поступает в организм только с пищей. Серотонин помогает выработке мелатонина, который помогает нормализовать сон, поддерживает молодость и здоровье. Однако ежедневные стрессы приводят к нехватке этого гормона. Как быстро и легко поднять уровень важного гормона, рассказали эксперты на HealthInfo.

Врачи не рекомендуют прибегать к способам, которые на короткий период времени повышают резкий выброс гормона – вредная еда, сладости, алкогольные напитки, курение, игромания и другие вредные пристрастия.

Как поднять серотонин правильно:

Фиксируйте свои успехи в любой сфере деятельности.

Старайтесь сохранять хорошие отношения в семье и с близкими людьми.

Используйте духовные практики, медитации и молитвы.

Ежедневно давайте себе физическую нагрузку, прогулки на свежем воздухе.

Используйте хорошую погоду, чтобы побыть немного на солнце.

Интим с близким человеком помогает выработке гормонов.

Следите за рационом питания, так как именно кишечник отвечает за 90% выработки серотонина.

Добавьте в свою пищу продукты, в которых много триптофана (икра красной и белой рыбы, твердые сорта сыра, орехи и соя, мясные, рыбные и молочные продукты, какао-бобы).

Также специалисты рекомендуют принимать витамины и микроэлементы, особенно группы В и продукты, в которых есть насыщенные кислоты омега 3. Триптофан также содержится в небольшом количестве в свежих овощах, фруктах, куркуме, в траве зверобоя.

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