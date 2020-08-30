Як швидко підвищити рівень гормону щастя: найбільш прості і доступні продукти

Фахівці стверджують, що відчуття щастя у людини залежить від вироблення гормону серотоніну. Цей гормон виробляється в корі надниркових залоз, кишківнику і корі головного мозку. Медики розповіли, як можна збільшити вироблення цього гормону і повернути собі гарний настрій і енергійність.

Серотонін належати до нейрогормонів і утворюється він з триптофану – кислоти, яка надходить в організм тільки з їжею. Серотонін допомагає виробленню мелатоніну, який допомагає нормалізувати сон, підтримує молодість і здоров'я. Проте щоденні стреси призводять до нестачі цього гормону. Як швидко і легко підняти рівень важливого гормону, розповіли експерти на HealthInfo.

Лікарі не рекомендують вдаватися до способів, які на короткий період часу підвищують різкий викид гормону – шкідлива їжа, солодощі, алкогольні напої, куріння, ігроманія та інші шкідливі пристрасті.

Як підняти серотонін правильно:

Фіксуйте свої успіхи в будь-якій сфері діяльності.

Намагайтеся зберігати хороші відносини в родині та з близькими людьми.

Використовуйте духовні практики, медитації та молитви.

Щодня давайте собі фізичне навантаження, прогулянки на свіжому повітрі.

Використовуйте хорошу погоду, щоб побути трохи на сонці.

Інтим з близькою людиною допомагає виробленню гормонів.

Слідкуйте за раціоном харчування, оскільки саме кишківник відповідає за 90% вироблення серотоніну.

Додайте в їжу продукти, в яких багато триптофану (ікра червоної та білої риби, тверді сорти сиру, горіхи та соя, м'ясні, рибні та молочні продукти, какао-боби).

Також фахівці рекомендують приймати вітаміни та мікроелементи, особливо групи В і продукти, в яких є насичені кислоти омега 3. Триптофан міститься в невеликій кількості у свіжих овочах, фруктах, куркумі, у траві звіробою.

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