Как быстро отварить морковь для винегрета или оливье: будет в два раза вкуснее

Для салатов выбирайте морковь средних размеров и желательно, чтобы овощи все были приблизительно одинаковые по размеру. Так они будут одинаково отварены и не будет разницы во вкусе.

Перед варкой морковь нужно тщательно перебрать и не использовать те, у которых есть дефекты. Потом морковь нужно хорошо промыть под проточной водой.

Вариантов варки моркови есть несколько. Стандартный – на плите, в кастрюле с водой. Также можно отварить овощи в мультиварке или в микроволновой печи.

На плите морковь варится довольно долго. Вода должна полностью покрывать овощи, а после закипания морковь варят еще около получаса. Чтобы сократить это время в два раза, морковь можно сразу нарезать кусочками.

Порезанную морковь также заливаете водой и ставите на огонь. Закипит она намного быстрее, а для варки будет достаточно 15 минут. Чтобы проверить ее готовность – проткните морковь зубочисткой.

Если зубочистка мягко входит до середины овоща, то смело можете выключать огонь.

В мультиварке морковь варится намного быстрее. Если вы зальете ее теплой водой и поставите обычную программу варки – хватит и 10 минут.

В режиме пароварки процесс займет больше времени, но так морковь будет более мягкая и вкусная. Таким способом нужно варить 25-30 минут.

Самым быстрым способом является варка в микроволновой печи. Морковь нужно положить в пакет, а потом поставить емкость в микроволновку. Достаточно 5-8 минут, чтобы овощи сварились.