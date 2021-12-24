Як швидко відварити моркву для вінегрету або олів'є: буде в два рази смачніше

Для салатів вибирайте моркву середніх розмірів і бажано, щоб овочі всі були приблизно однакові за розміром. Так вони будуть однаково відварені й не буде різниці в смаку.

Перед варінням моркву потрібно ретельно перебрати та не використовувати ту, у якої є дефекти. Потім моркву потрібно добре промити під проточною водою.

Варіантів варіння моркви є кілька. Стандартний - на плиті, в каструлі з водою. Також можна відварити овочі в мультиварці або в мікрохвильовій печі.

На плиті морква вариться досить довго. Вода повинна повністю покривати овочі, а після закипання моркву варять ще близько пів години. Щоб скоротити цей час у два рази, моркву можна відразу нарізати шматочками.

Порізану моркву також заливаєте водою і ставите на вогонь. Закипить вона набагато швидше, а для варіння буде достатньо 15 хвилин. Щоб перевірити її готовність - проткніть моркву зубочисткою.

Якщо зубочистка м'яко входить до середини овоча, то сміливо можете вимикати вогонь.

В мультиварці морква вариться набагато швидше. Якщо ви заллєте її теплою водою і поставите звичайну програму варіння – вистачить і 10 хвилин.

У режимі пароварки процес займе більше часу, але так морква буде більш м'яка і смачна. Таким способом потрібно варити 25-30 хвилин.

Найшвидшим способом є варіння в мікрохвильовій печі. Моркву потрібно покласти в пакет, а потім поставити місткість в мікрохвильовку. Досить 5-8 хвилин, щоб овочі зварилися.