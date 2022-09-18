Как быстро одолеть простуду без лекарств: запомните эти рекомендации

Простуда может уложить в постель практически любого человека хотя бы раз в сезон. Чаще всего способствует простудам сырая и холодная погода. На погоду мы повлиять не можем, а вот справиться с простудой быстро человек может.
Как быстро выздороветь, а также справиться с простудой без лекарств, рассказала врач высшей категории Наталья Боднарюк.
Обычно симптомы простуды появляются через 1-3 дня после заражения вирусом, который вызывает простуду. У каждого человека инкубационный период и симптоматика может меняться, но основные признаки выглядят так:
Выделения из носа могут быть сначала прозрачными, а потом становятся более густыми и желтоватыми или зелеными - в меру того, как проходит простуда.
Обычно это показывает, что появилась бактериальная инфекция. Похожие симптомы бывают также при COVID-19.
Простуда - это вирусная инфекция верхних дыхательных путей. И конкретных лекарств против простуды нет. В большинстве случаев простуда проходит без лечения, за период от недели до 10 дней. Чтобы ускорить выздоровление, лечат симптомы инфекции.
Все лечение делится на такие категории: лекарства, которые отпускают без рецепта, домашние средства и народная медицина.
Из лекарств назначают:
Иногда для лечения простуды используют комбинацию всех этих препаратов. Но перед использованием нужно обязательно прочитать инструкцию.
Полноценный отдых. Спать не менее 8 часов в день - это помогает организму быстрее восстановится, активизировать внутренние резервы и активнее работать иммунной системе.
Правильное питание. Отдавайте предпочтение пище, которая полезна для выздоровления. Диета должна быть сбалансирована. Ешьте больше овощей и фруктов. И желательно - маленькими порциями.
Откажитесь от курения. При курении период простуды может быть дольше, так как табак раздражает респираторную систему и увеличивает риск развития легочных инфекций.
Большое количество жидкости. При простуде нужно пить как можно больше - вода, травяные чаи, особенно тех напитков, которые уменьшают боль в горле, предотвращает обезвоживание организма, снижает риск инфекции ушей и легких, способствует снижению количества носовой слизи.
Солевые растворы. При лечении простуды дома снизить температуру и уменьшить боль в горле помогут полоскания соленой водой. Разбавьте половину чайной ложки соли на стакан воды и каждые два часа полощите горло. Солевые назальные спреи помогут убрать заложенность носа и очистят носовые пазухи.
Увлажнение воздуха. Использование увлажнителя воздуха помогает избавиться от раздражения носовых пазух. А чтоб не вдыхать бактерии и грибки перед использованием увлажнителя воздуха, его нужно обязательно почистить.
Теплые ванны. Теплая ванна может облегчить легкую боль, характерную при простуде.
Эхинацея. Этот препарат также может быть эффективным для сокращения длительности простуды. Но нужно обязательно проконсультироваться с врачом, так как эхинацея может вызвать аллергические реакции.
Цинк. Цинковые леденцы или сироп сокращают длительность простуды приблизительно на один день, если их принимать на протяжении 24-48 часов после появления первых симптомов простуды.
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