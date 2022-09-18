Як швидко здолати застуду без ліків: запам'ятайте ці рекомендації

Застуда може укласти в ліжко практично будь-яку людину хоча б раз на сезон. Найчастіше сприяє застудам сира та холодна погода. На погоду ми вплинути не можемо, а ось впоратися із застудою швидко людина може.

Як швидко одужати, а також упоратися із застудою без ліків, розповіла лікарка вищої категорії Наталія Боднарюк.

Симптоми застуди

Зазвичай, симптоми застуди з'являються через 1-3 дні після зараження вірусом, який викликає застуду. У кожної людини інкубаційний період та симптоматика може змінюватись, але основні ознаки виглядають так:

Нежить чи закладеність носа

Біль в горлі

Кашель

Чхання

Сльозяться очі

Підвищена температура тіла

Тиск у вухах та обличчі

Втрата нюху та смаку

Загальне погане самопочуття

Виділення з носа можуть бути спочатку прозорими, а потім стають густішими та жовтішими або зеленими - у міру того, як проходить застуда.

Зазвичай це показує, що виникла бактеріальна інфекція. Схожі симптоми також бувають при COVID-19.

Як лікувати застуду

Застуда – це вірусна інфекція верхніх дихальних шляхів. І конкретних ліків проти застуди немає. У більшості випадків застуда проходить без лікування за період від тижня до 10 днів. Щоб прискорити одужання, лікують симптоми інфекції.

Все лікування ділиться на такі категорії: ліки, які відпускають без рецепта, домашні засоби та народна медицина.

З ліків призначають:

судинозвужувальні препарати, які полегшують закладеність носа

антигістамінні – вони допомагають подолати чхання та полегшують симптоми нежиті

знеболювальні та жарознижувальні – нестероїдні препарати, які можуть полегшити біль у тілі, запалення та симптоми лихоманки

Іноді на лікування застуди використовують комбінацію всіх цих препаратів. Але перед використанням необхідно обов'язково прочитати інструкцію.

Як лікувати застуду домашніми способами

Повноцінний відпочинок. Спати не менше 8 годин на день - це допомагає організму швидше відновиться, активізувати внутрішні резерви та активніше працювати імунною системою.

Правильне харчування. Віддавайте перевагу їжі, яка корисна для одужання. Дієта має бути збалансована. Їжте більше овочів та фруктів. І бажано – маленькими порціями.

Відмовтеся від куріння. При курінні період застуди може бути довшим, тому що тютюн подразнює респіраторну систему та збільшує ризик розвитку легеневих інфекцій.

Велика кількість рідини. При застуді потрібно пити якнайбільше - вода, трав'яні чаї, особливо тих напоїв, які зменшують біль у горлі, запобігає зневодненню організму, знижує ризик інфекції вух та легень, сприяє зниженню кількості носового слизу.

Сольові розчини. При лікуванні застуди вдома знизити температуру та зменшити біль у горлі допоможуть полоскання солоною водою. Розбавте половину чайної ложки солі на склянку води й кожні дві години полощіть горло. Сольові назальні спреї допоможуть прибрати закладеність носа та очистять носові пазухи.

Зволоження повітря. Використання зволожувача повітря допомагає позбутися подразнення носових пазух. А щоб не вдихати бактерії та грибки перед використанням зволожувача повітря, його потрібно обов'язково почистити.

Теплі ванни. Тепла ванна може полегшити легкий біль, характерний при застуді.

Вітамін С. Прийом вітаміну С до появи симптомів і після може суттєво скоротити тривалість захворювання. Прийом вітаміну С може бути корисним людям із високим ризиком зараження застудами для зміцнення імунітету.

Ехінацея. Цей препарат може бути ефективним для скорочення тривалості застуди. Але потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем, оскільки ехінацея може спричинити алергічні реакції.

Цинк. Цинкові льодяники або сироп скорочують тривалість застуди приблизно на день, якщо їх приймати протягом 24-48 годин після появи перших симптомів застуди.