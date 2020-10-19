Как быстро обменять водительские права: украинцам дали полезные советы

Министерство внутренних дел дало украинцам полезные советы о том, как быстро и без очереди можно обменять водительское удостоверение. Первое, что нужно сделать - зайти в Электронный кабинет водителя.

После этого нужно отсканировать и отправить паспортные данные, идентификационный код, действующую медицинскую справку по форме 083/о (одним файлом) и имеющееся водительское удостоверение. Об этом сообщает МВД на своей странице в Facebook.

После этого необходимо отслеживать статус заявки. Забрать новые права можно будет, когда вы увидите статус "Обработано".

В Электронный кабинет водителя можно зайти по этой ссылке.

Напомним, в Украине водительские удостоверения обязаны иметь при себе не все участники дорожного движения. Некоторых за отсутствие прав и свидетельства о регистрации транспорта правоохранители не имеют права оштрафовать при остановке.

Речь идет о владельцах скутеров, но в список таких "неприкасаемых" входят не все. Ключевым моментом для обязательного наличия указанных документов является отнесение транспортного средства к категории "механический".

Ранее мы также писали о том, из какой страны лучше всего купить машину с пробегом. Качество авто часто зависит от того, в какой именно стране делается покупка. Поскольку важную роль играет климат страны, и ментальные привычки водителей.