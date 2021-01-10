Как быстро и легко привести организм в норму после праздников: эффективные советы

После долгих праздников вернуться к нормальному режиму питания очень тяжело. Салаты доедены, а организм привык к обильной и жирной пище. Есть несколько способов, как безболезненно вернуть себе форму после праздников.

Как рассказали эксперты, после обильных праздничных столов нужно активно налегать на фрукты и овощи – это поможет нормализовать пищеварение. Не стоит менять рацион питания очень резко. Если вы 10 дней ели только калорийную и жирную пищу, то не стоит резко переходить на кефир с огурцами – так вы не поможете организму, а только нарушите работу желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает GoodHouse.

В рацион обязательно стоит включить кисломолочные продукты – это поможет снизить аппетит. Кроме того, они помогут очистить кишечник. Стоит отдать предпочтение продуктам с низким содержанием жиру, но не полностью обезжиренным.

Постарайтесь полностью отдохнуть от сладкого, а шоколад и сахар замените медом. С выпечкой тоже стоит завязать. Выбирайте хлеб из ржаной муки, а от белого хлеба и сдобы воздержитесь.

Употребление кофе нужно снизить до одной чашки в день – это поможет организму справиться с обезвоживанием. А вот от газированных напитков стоит отказаться совсем.

Восстановить пищеварение помогут злаки и каши из них. Отдайте предпочтение гречневой каше. Мясные продукты в рационе замените рыбой, и стоит ее готовить в запеченном виде или на пару.

Если ваш рацион во время праздников не сильно изменился, но алкоголь был сверх нормы, то пейте побольше минеральной воды и воды с лимоном.

Ну и желательно больше проводить времени на свежем воздухе. На тренировки после перерыва не стоит сразу бежать, а вот неспешно прогуляться, поплавать в бассейне, сходить на каток или покататься на лыжах – будет очень полезно.

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