Як швидко і легко привести організм в норму після свят: ефективні поради

Після тривалих свят повертатися до нормального режиму харчування дуже важко. Салати закінчуються, а організм звик до рясної жирної їжі. Є кілька способів, як безболісно повернути собі форму після свят.

Як розповіли експерти, після рясних святкових столів потрібно активно налягати на фрукти та овочі – це допоможе нормалізувати травлення. Не варто міняти раціон харчування дуже різко. Якщо ви 10 днів їли тільки калорійну і жирну їжу, то не варто різко переходити на кефір з огірками – так ви не допоможете організму, а тільки порушите роботу шлунково-кишкового тракту. Про це повідомляє GoodHouse.

У раціон обов'язково варто включити кисломолочні продукти – це допоможе знизити апетит. Крім того, вони допоможуть очистити кишківник. Варто віддати перевагу продуктам з низьким вмістом жиру, але не повністю знежиреним.

Постарайтеся повністю відпочити від солодкого, а шоколад і цукор замінити медом. З випічкою теж варто зав'язати. Вибирайте хліб з житнього борошна, а від білого хліба та здоби утримайтеся.

Вживання кави потрібно знизити до однієї чашки в день – це допоможе організму впоратися зі збезводненням. А ось від газованих напоїв варто відмовитися зовсім.

Відновити травлення допоможуть злаки та каші з них. Віддайте перевагу гречаній каші. М'ясні продукти в раціоні замініть рибою, і її варто готувати в запеченому вигляді або на пару.

Якщо ваш раціон під час свят не сильно змінився, але алкоголь був понад норму, то пийте більше мінеральної води та води з лимоном.

Ну і бажано проводити більше часу на свіжому повітрі. На тренування після перерви не варто відразу бігти, а ось неспішно прогулятися, поплавати в басейні, сходити на каток або покататися на лижах – буде дуже корисно.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психолог назвала помилки жінок у самому початку відносин.

А також розповідали про те, що дієтологи дали поради, як розвантажитися правильно після свят.