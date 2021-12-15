Как быстро приготовить много блинов: простой лайфхак

Для приготовления блинов понадобятся следующие ингредиенты:

мука - 1 стакан;

сахар - 1 столовая ложка;

соль - щепотка;

масло - 2 ст. л.;

яйца - 2 шт;

молоко - 2 стакана.

Способ приготовления:

Так, для начала нужно взять пустую пластиковую бутылку и лейку. Внутрь добавить все ингредиенты. Важно, чтобы посуда была полностью сухой.

Затем закройте бутылку и встряхните, чтобы все компоненты смешались.

Затем просто оттуда выливайте порционно тесто на сковородку.

Добавим, что готовую массу в бутылке можно хранить в холодильнике.

Как быстро приготовить блины (pysznosci)

Также такой способ подходит для любого типа теста и даже для панкейков.

Ингредиенты для панкейков: