Как быстро избавиться от головной боли: эффективные советы от врача

Самые распространенные причины головной боли

Головная боль напряжения

Такой вид боли обычно испытывают подростки и взрослые. Обычно головная боль длится от пол часа до нескольких часов. Часто причинами являются переутомление, недосыпание, голод или стресс.

Впоследствии после устранения причины Боль проходит сама и не требует врачебных вмешательств.

Мигрень

Мигрень - сильная головная боль, которая часто сопровождается тошнотой и нарушениями зрения. Мигрень может ощущаться как сильная, пульсирующая, иногда колющая боль, чаще всего с одной стороны головы.

Для мигрени характерна асимметричность боли. При приступе мигрени часто бывает чувство тошноты, возможна рвота, наблюдается повышенная чувствительность к свету или звуку, пациент старается избегать видеть свет или слышать любые звуки. Приступ мигрени может длиться от 4-х часов до 3-х дней

Почему возникает мигрень (freepik)

Поэтому, если же у вас очень часто бывает мигрень, следует пересмотреть образ своей жизни, уменьшить нагрузку и попытаться минимизировать факторы, вызывающие эту головную боль.

Кластерная головная боль

Считается, что эта боль может быть сильнейшей и возникает она спонтанно и без видимых причин. В частности, человека может беспокоить сильная боль за глазом или вокруг него и могут выделяться слезы или краснеть глаза. Такое может повторяться в течение нескольких дней в неделю.

Синусовая головная боль

Синусовая головная боль возникает из-за повышенного давления в пазухах. Пазухи - это заполненные воздухом участки внутри лба, челюстной кости и позади носовой кости.

Почему возникает синусовая боль (freepik)

Когда они воспаляются из-за аллергической реакции или инфекции, они могут опухать и вырабатывать больше слизи и сопли. Это перепроизводство может привести к тому, что протоки, отвечающие за дренаж, забиваются и тогда давление быстро повышается внутри пазух и вызывает сильный

Посттравматический головной боль

Такой вид боли начинает проявляться через 2-3 дня после травмы. Обычно он содержит следующие симптомы: головокружение, проблемы с концентрацией или памятью и утомляемость.

Боль может длиться несколько месяцев, поэтому нужно обращаться к врачу.