"Був перший день на роботі". Під час атаки на Львів загинув доброволець і батько трьох дітей
Під час атаки на Львів 19 вересня загинув 32-річний Петро Бурбан. Чоловік нещодавно повернуся з фронту, куди пішов добровольцем після початку повномасштабного вторгнення Росії. У захисника залишилась дружина і троє малолітніх дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сторінку мера Львова Андрія Садового у Facebook.
Що відомо про загиблого
"За кожною смертю - історія людини. Вчора внаслідок ворожих обстрілів Львова на одному зі складів загинув 32-річний Петро Бурбан. Це був його перший день на новій роботі", - написав Садовий.
Також він зазначив, що Петро народився та виріс у Львові. Після повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну. Прослужив півтора року.
"Нещодавно повернувся з війни до сім’ї. Вдома на Петра чекала дружина та троє маленьких дітей. 2 тижні він шукав роботу і вчора був його перший робочий день. Перший і останній. Ворожий шахед забрав життя у сина, чоловіка, батька", - додав мер міста.
Під постом Садового користувачі соцмережі залишають слова співчуття. Дехто відзначає, що за іронією долі Петру Бурбану вдалося вижити у пеклі війни, але смерть його знайшла у рідному місті, яке за сотні кілометрів від лінії фронту.
Петро Бурбан із сім'єю (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)
Деталі атаки на Львів 19 вересня
Росія в ніч на 19 вересня запустила на Львівську область 18 дронів. Сили ПВК "Захід" змогли збити 15 із них, 7 - безпосередньо над містом. Три шахеди влучили у промислові склади Львова, які не є стратегічними чи військовими об'єктами.
Внаслідок атаки Петро Бурбан загинув, а двоє чоловіків отримали травми.
Також зазначається, що одне із влучань було у польський завод Fakro. За попередніми оцінками, сума збитків може сягати 10 млн злотих.
Раніше ми писали про те, що через атаку на Львів згорів склад із 300 тоннами гуманітарної допомоги.
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