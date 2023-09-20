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"Был первый день на работе". Во время атаки на Львов погиб доброволец и отец троих детей

Львов, Среда 20 сентября 2023 14:41
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"Был первый день на работе". Во время атаки на Львов погиб доброволец и отец троих детей Петр Бурбан погиб во время атаки на Львов 19 сентября (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Во время атаки на Львов 19 сентября погиб 32-летний Петр Бурбан. Мужчина недавно вернусь с фронта, куда пошел добровольцем после начала полномасштабного вторжения России. У защитника осталась жена и трое малолетних детей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу мэра Львова Андрея Садового в Facebook.

Что известно о погибшем

"За каждой смертью - история человека. Вчера в результате вражеских обстрелов Львова на одном из складов погиб 32-летний Петр Бурбан. Это был его первый день на новой работе", - написал Садовый.

Также он отметил, что Петр родился и вырос во Львове. После полномасштабного вторжения пошел добровольцем на войну. Прослужил полтора года.

"Недавно вернулся с войны в семью. Дома Петра ждала жена и трое маленьких детей. 2 недели он искал работу и вчера был его первый рабочий день. Первый и последний. Вражеский шахед забрал жизнь у сына, мужа, отца", - добавил мэр города.

Под постом Садового пользователи соцсети оставляют слова сострадания. Кое-кто отмечает, что по иронии судьбы Петру Бурбану удалось выжить в аду войны, но смерть его нашла в родном городе, который в сотне километров от линии фронта.

&quot;Был первый день на работе&quot;. Во время атаки на Львов погиб доброволец и отец троих детейПетр Бурбан с семьей (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

Детали атаки на Львов 19 сентября

Россия в ночь на 19 сентября запустила на Львовскую область 18 дронов. Силы ППК "Запад" смогли сбить 15 из них, 7 - непосредственно над городом. Три шахеда попали в промышленные склады Львова, которые не являются стратегическими или военными объектами.

В результате атаки Петр Бурбан погиб, а двое мужчин получили травмы.

Также отмечается, что одно из попаданий было в польский завод Fakro. По предварительным оценкам, сумма ущерба может достигать 10 млн злотых.

Ранее мы писали о том, что из-за атаки на Львов сгорел склад с 300 тонн гуманитарной помощи.

Читайте также о том, что после атаки на Львов пожарные несколько часов тушили огонь.

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