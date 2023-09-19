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Через обстріл Львова згорів склад із 300 тоннами гуманітарної допомоги

Львів, Вівторок 19 вересня 2023 15:42
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Через обстріл Львова згорів склад із 300 тоннами гуманітарної допомоги Фото: через обстріл Львова згорів склад із 300 тоннами гуманітарної допомоги (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через російський обстріл Львова у вівторок, 19 вересня, вщент вигоріло 300 тонн гуманітарної допомоги.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву гуманітарного координатора ООН в Україні Деніз Браун.

"Я рішуче засуджую російський авіаудар, який знищив склад неурядової організації "Карітас-Спес" у Львові, західна Україна, сьогодні вранці. Життєво важливий гуманітарний об’єкт, який містив приблизно 300 тонн гуманітарної допомоги, згорів вщент", - зазначила вона.

За словами Браун, напади на гуманітарні активи посилювалися протягом року і зрештою вплинули на тих, хто страждає від жахливих наслідків війни. Вона нагадала, що гуманітарні працівники, об’єкти та активи захищені міжнародним гуманітарним правом.

"Прямі або невибіркові напади суворо заборонені. Міжнародне гуманітарне право - це не вибір, це зобов’язання, яке потрібно дотримуватися", - констатувала вона.

Обстріл Львова 19 вересня

Під час масованого обстрілу по Україні Львів атакували безпілотники-камікадзе у кількості 18 штук, 15 з яких вдалося збити, через що почалася масштабна пожежа, з-під завалів дістали двох людей, чоловік у тяжкому стані.

Згодом стало відомо, що з-під завалів дістали тіло чоловіка, який працював на складі. Як розповів мер Львова Андрій Садовий, пожежа сталася на складах, де зберігалася гуманітарна допомога, продукти харчування та "наслідки дуже складні".

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