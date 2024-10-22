"Був нашим тренером": кохана Кулеби вперше розповіла історію їхнього знайомства

Як Дмитро Кулеба познайомився зі своєю коханою

За словами Світлани, вони з Дмитром познайомилися ще у 2003 році, коли майбутній очільник МЗС вчився на останньому курсі Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, де вивчав міжнародне право.

"В нас створили команду для студентів-міжнародників, ми грали щось на кшталт дебатів, а Дмитро був нашим тренером", - розповіла жінка.

Через багато років вона працювала над запуском телеканалу Ukraine Today, що мав стати одним із методів боротьби з російською пропагандою.

"Мій шеф сказав, щоб я поспілкуватися з Дмитром як із послом з особливих доручень. Ми зустрілися, поспілкувалися по роботі, та й усе", - згадує вона.

Як Дмитро Кулеба познайомився зі своєю коханою (скриншоти з інтерв'ю)

Але за деякий час все змінилося.

"Я була розлучена. Як починаються стосунки у двох дорослих людей - так сталося й у нас. Ми почали разом жити у 2021 році", - зізналася Павелецька.

Цікаво, що сам Кулеба зараз "у приймах". Але на це є вагома причина.

"У моїй квартирі живе мій син, якому 18 років. Сплачую комуналку. Я пішов “у прийми” до прекрасної жінки. Були плітки, що я купив коханій квартиру, але це не так", - зізнається Дмитро.

Дмитро Кулеба під час інтерв'ю Раміні (скриншоти з інтерв'ю)

Як кохана Кулеби сприйняла його звільнення з посади глави МЗС

Світлана зізнається, що після звільнення Кулеби з поста очільника МЗС, вона хвилювалася за нього, "побоювалася, щоб він не впав у депресію".

"Адже ми, діти 1980-1990-х, проживали різні моменти з батьками. Пам'ятаю, коли мій батько втратив роботу, перед тим як розпочати свій бізнес, він тримався, щоб ми з братом не помітили, що йому важко. Але я пам'ятаю, як йому було непросто. Я захоплююся Дмитром, у нього графік розписаний краще, ніж у мене", - зізналася жінка.

Хто така Світлана Павелецька

Павелецька - українська бізнесвумен, фахівець з маркетингу та PR, а також співзасновниця популярного видавництва #книголав. Вона народилася в Одесі, вчилася у КІМО, бізнес-школі МІМ, також здобувала освіту у Британії.

У 2020 році Павелецька стала виконавчим директором Інституту когнітивного моделювання, який займається соціальними технологіями та політичним консалтингом.

Окрім цього, вона є активною фігурою у публічному просторі, виступає за розвиток української книжкової індустрії та є прихильницею популяризації україномовної літератури

Свого часу Світлана відмовилася від кар’єри дипломата.

“Коли я вступила до Інституту міжнародних відносин, у моєї мами була надія, що я стану дипломатом. Частина мого курсу пішла туди - це були “мажорні” люди й могли собі це дозволити. Потім я дізналася зарплатню у МЗС. Пам'ятаю, що подзвонила мамі й сказала, що на такі гроші жити не готова", - говорить Світлана.

Світлана Павелецька (фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana)

Що відомо про особисте життя Дмитра Кулеби

Кулеба мав шлюб з депутаткою Київради Євгенією Кулебою. У колишніх закоханих народилося двоє дітей. Офіційно пара розлучилася у квітні 2022 року.

Вперше перше про роман Дмитра зі Світланою заговорили в мережі ще у грудні 2021 року, коли почали з'являтися їхні спільні фото. На момент початку стосунків з нинішньою обраницею чоловік все ще перебував в офіційному шлюбі.

Від першого шлюбу Кулеба має сина та доньку (фото: instagram.com/dmytro_kuleba)

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба обіймав посаду міністра закордонних справ України з березня 2020 року.

Його звільнили у вересні 2024 року в рамках так званого "перезавантаження уряду". Він подав заяву на відставку 4 вересня, і вже наступного дня Верховна Рада проголосувала за його звільнення.

Кулеба зазначив, що під час процесу звільнення до його роботи претензій не було, і його відставка не пов'язана з провалами у зовнішній політиці.

Ходили чутки, що Кулебі можуть запропонувати очолити одне із важливих посольств України за кордоном. Однак поки про це нічого не відомо.

“Зі свого досвіду скажу, що життя мене постійно повертає на держслужбу. Якщо не поверне, я не буду страждати з цього приводу. Але якщо Господь вже протягом 20 років мені каже, що це мій шлях, служіння, то треба бути дурним, щоб не звертати увагу на ці сигнали. Я зараз займатимуся іншим справам, щоб бути корисним власній країні у статусі громадянина, який має певний соціальний капітал та контакти", - сказав Кулеба в інтерв’ю.