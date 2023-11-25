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"Був людиною честі". На війні загинув відомий український письменник та активіст

Субота 25 листопада 2023 17:55
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"Був людиною честі". На війні загинув відомий український письменник та активіст Олександр Меньшов (фото: Facebook-сторінка письменника)
Автор: Іванна Пашкевич

На фронті під час виконання бойового завдання загинув молодший сержант, письменник з Херсона та активіст Олександр Меньшов.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку видавничої групи "КМ Букс".

Що відомо про загиблого героя

Олександр народився у 1977 році у Херсоні.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він займався письменницькою діяльністю і був автором детективних романів у жанрі альтернативної історії.

&quot;Був людиною честі&quot;. На війні загинув відомий український письменник та активіст

Олександр Меньшов (фото: Facebook-сторінка письменника)

Півроку після окупації Херсона чоловік прожив там разом із сім'єю, проте їм вдалося покинути місто і переїхати до Вінниці.

Після цього письменник приєднався до Збройних Сил України.

У видавництві "КМ Букс" нещодавно вийшла книга-щоденник Олександра під назвою "Я, Фокс і окупація".

&quot;Був людиною честі&quot;. На війні загинув відомий український письменник та активіст

Олександр Меньшов (фото: Facebook-сторінка письменника)

У цій книзі він ділився своїми переживаннями про сім'ю та про окупацію Херсона. Записи містили у собі особисті думки, історичні факти, а також розповіді від близьких і знайомих.

На жаль, сам захисник не дізнався про випуск своєї книги.

Меньшов загинув у результаті мінометного обстрілу поблизу Кліщіївки на Донеччині під час виконання бойового завдання.

&quot;Був людиною честі&quot;. На війні загинув відомий український письменник та активіст

Олександр Меньшов (фото: Facebook-сторінка письменника)

У нього залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей.

"Олександр Меньшов був людиною честі, талановитим автором, щирим патріотом, що палав любов’ю до України та своєї сім’ї", - написали у "КМ Букс".

На трагедію також відреагувала скаутська організація "Пласт".

"Хоча чоловік не є пластуном, він долучався до діяльності організації. Поки Херсон був окупований, Олександр таємно проводив сходини онлайн для гуртка доньки Поліни, розповідаючи про історію України", - повідомив "Пласт".

&quot;Був людиною честі&quot;. На війні загинув відомий український письменник та активіст

Олександр Меньшов (фото: facebook.com/kmbooks.publishing)

Також ми розповідали, що на війні загинув чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк.

Також ми писали, що чоловік відомої української художниці отримав поранення на фронті.

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