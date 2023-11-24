"Він обрав шлях воїна". На війні загинув чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк

На фронті загинув чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк. 12 листопада 2023 року воїн підірвався на міні у бою, в одній із найгарячіших точок Донбасу.

Про болючу втрату повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Комітет молоді і спорту.

Деталі загибелі спортсмена та воїна

Сергій Лисюк - заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон Європи та світу. Він також передавав свій досвід підростаючому поколінню. Працював викладачем кафедри фізичної підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.

Боєць захищав країну на Донецькому напрямку. 12 листопада цього року, виконуючи бойове завдання в одній із найгарячіших точок Донбасу, він підірвався на міні.

Спортсмену ампутували ногу, але врятувати життя не вдалося, повідомили на факультеті фізичного виховання НУЧК імені Т.Г. Шевченка, який закінчив кікбоксер.

Лікарі Дніпра близько 10 днів боролися за життя титулованого спортсмена й захисника, але травми виявилися надто важкими.

Напередодні повномасштабної війни з РФ, у грудні 2021 року, Сергій Лисюк взяв участь у благодійному проекті "Марафон у Нью-Йорку, який ніхто не хоче бігти", де учасники долали дистанцію у селищі Нью-Йорк Донецької області, яке розташовується неподалік лінії фронту.

Після вторгнення Росії у лютому 2022 року спортсмен вирушив на фронт у складі ТрО ЗСУ. Він виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.

"Заслужений майстер спорту, багаторазовий чемпіон світу з кікбоксингу Сергій Лисюк. Йому стоячи аплодували зали багатьох європейських міст. Звісно, він міг не йти у пекло війни. Та пішов - вибрав шлях воїна", - написав про нього Володимир Лучко.

Сергій Лисюк захищав Україну на фронті (фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine)