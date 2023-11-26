"Був ігнор". Ангеліна Усанова розповіла, як ставилися до неї на Міс Всесвіт 2023

Ангеліна Усанова про ігнор на Міс Всесвіт 2023

Українка зазначила, що конкурс збанкрутів, тому організатори були зацікавлені у дівчатах, які можуть бути цікаві спонсорам.

Ангеліна Усанова (фото: instagram.com/usanova.life)

"Україна була не цікава, конкурс же офіційно банкрут. Вони виживають лише коштом спонсорів. А вони на що орієнтовані? На Латинську Америку, на Таїланд. Точно не на Європу, є багато факторів, які вплинули на топ учасниць. Це про бізнес, це про гроші", - поділилася Ангеліна.

Також Ангеліна додала, що організатори усіляко оминали тему війну в Україні.

"Я думаю, можливо, вони побоялися порушити тему війни. Я відчувала, що був ігнор. Мало знімали, мало цікавилися. Навіть на фінальному інтервʼю, яке впливало на топ-20, були дивні питання", - заявила українка.

Хто переміг на Міс Всесвіт 2023

У фіналі конкурсу краси Міс Всесвіт 2023, який відбувся у ніч з 18 на 19 листопада, перемогла 23-річна Шейнніс Паласіос з Нікарагуа.

Переможниця Міс Всесвіт 2023 (фото: instagram.com/missuniverse)

Першою віце-міс стала модель з Таїланду, а другою - Австралії. При цьому на четвертому і п'ятому місці опинилися представниці Пуерто-Ріко та Колумбії.

А ось представниця України Ангеліна Усанова не увійшла навіть до топ-20.