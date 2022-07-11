Бутусов призвал присоединиться к сбору средств на грузовики для ВСУ

Он отметил, что грузовики очень нужны сейчас нашей армии, чтобы увеличить ее мобильность.

"Поддерживаю инициативу Штаба обороны Днепра по закупке таких машин, надеюсь, что-то удастся закупить и передать в войска, такие машины нужно снабжать партиями, чтобы повысить мобильность. И это позволит сделать сервисную службу, потому что ремонт и эксплуатация не менее важны", - написал Бутусов.

Как известно, волонтеры собирают 100 миллионов гривен.

Реквизиты для перевода средств фонду:

Получатель: БО "БФ "ФОНД обороны страны"

IBAN: UA603220010000026002290000620

Банк: АО "Универсал Банк" Украина, Киев, ул. Автозаводская, 54/19

ЕГРПОУ получателя: 39809707

"Фонд обороны страны" - украинская благотворительная организация. Занимается помощью армии, медицинским учреждениям и другой деятельностью. Создана в Днепре в начале войны на востоке Украины - в мае 2014 года.