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Бутусов призвал присоединиться к сбору средств на грузовики для ВСУ

Фото: Бутусов призвал присоединиться к сбору средств на грузовики для ВСУ (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

БФ "Фонд обороны страны" вместе с главой территориальной обороны Днепра Геннадием Корбаном продолжают сбор средств на 500 военных автомобилей. К нему присоединились известные активисты, волонтеры, обычные жители города и страны.

Призвал всех присоединиться к сбору средств на грузовики для ВСУ и украинский журналист Юрий Бутусов.

Он отметил, что грузовики очень нужны сейчас нашей армии, чтобы увеличить ее мобильность.

"Поддерживаю инициативу Штаба обороны Днепра по закупке таких машин, надеюсь, что-то удастся закупить и передать в войска, такие машины нужно снабжать партиями, чтобы повысить мобильность. И это позволит сделать сервисную службу, потому что ремонт и эксплуатация не менее важны", - написал Бутусов.

Как известно, волонтеры собирают 100 миллионов гривен.

Реквизиты для перевода средств фонду:

Получатель: БО "БФ "ФОНД обороны страны"

IBAN: UA603220010000026002290000620

Банк: АО "Универсал Банк" Украина, Киев, ул. Автозаводская, 54/19

ЕГРПОУ получателя: 39809707

"Фонд обороны страны" - украинская благотворительная организация. Занимается помощью армии, медицинским учреждениям и другой деятельностью. Создана в Днепре в начале войны на востоке Украины - в мае 2014 года.

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