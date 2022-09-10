Бурят-монгол, который защищает Украину, высказался об оккупантах: "уже не буряты, а россияне или манкурты"

У бойца сразу два псевдо - Bush Junior и Улан-Уде. Алексей служит в 108 батальоне 10 отдельной горно-штурмовой бригады в должности стрелка-помощника гранатометчика. Но на фронте в зоне боевых действий занимался многим: "и дроны запускал, и на связи был..."

"Мы защищали Киевскую область с самого начала, а во вторую фазу мы поехали на Восток", - рассказал он.

Воин ВСУ Алексей Васильев (фото: facebook.com/suspilne.ivanofrankivsk)

Сейчас военный после ранения, полученного во время минометных обстрелов, проходит реабилитацию после травмы.

"У меня был такой случай. Я пропал или на неделю, или на две. Меня искали. И вот старшина смотрит на меня, говорит: "О, Васильев! А мы уже тебя в "двухсотые" записали". Я такой стою, думаю: "Ну нормально. Вот я, а вы меня уже в "двухсотые" записали", - вспоминает он.

Алексей Васильев на фронте с начала полномасштабной войны РФ против Украины (фото: facebook.com/djbushjr)

Высказался Алексей и о бурятах, военнослужащих ВС РФ, которые в составе оккупационных войск пришли в Украину.

"Буряты, те, которые сюда пришли, - они уже не буряты. Как говорил мой дядя, они растоптали ценности нашего народа и растоптали ценности самого буддизма. Они - россияне или манкурты. Манкурты - это рабы без рода и памяти, которые будут выполнять все", - говорит Васильев.

Также он признается, что очень редко общается со своей матерью, которая поддерживает российскую войну против Украины. Но тесно общается с дядей Доржем Бату (Андреем Васильевым), украинским автором, тоже бурятом-монголом по происхождению. Он проживал в Украине 9 лет, а в 2011-м переехал в США, и сейчас занимается волонтерством, отстаивает интересы Украины.

Алексей Васильев вместе с дядей Доржем Бату (фото: Facebook/Dorje Batuu)

Сам же Алексей перед тем, как надеть военную форму, успел получить известность как диджей - 12 лет работал за пультом, а также получил профессию актора и жил в Ивано-Франковске.

Алексей Васильев - Dj Bush Jr. (фото: Pasage Gartenberge)

Чтобы легче получить украинское гражданство - у Васильева до сих пор паспорт РФ - он стал военным ВСУ с осени 2020-го.

"У меня был период, что я жил в Украине нелегально, скажем так. Я участвовал в Майдане. Ну как я бы вернулся в Россию? Если ты приехал откуда-то, как я, из Улан-Удэ, то получить украинский паспорт немного нереально", - рассказал он.

Алексей добавляет, что срок действия его российских документов ограничен, и до конца 2023 года, если не подаст документы, он "уже никогда не сможет получить гражданство".

Боец ВСУ Алексей Васильев (фото: facebook.com/suspilne.ivanofrankivsk)

Учась в Ивано-Франковске на театральном, Васильев выучил украинский язык, а помогли ему в этом одноклассники.

Уже сейчас боец строит планы на будущее после победы - планирует, как закончит службу в армии, вновь заняться диджеингом и развивать свое актерское мастерство.

Видео: бурят-монгол Алексей Васильев рассказал, как в рядах ВСУ защищает Украину от российских захватчиков