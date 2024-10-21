Буряковий квас: старовинний рецепт українського напою з закускою

Що потрібно для квашених буряків

Для того, щоб зробити квашений буряк з буряковим квасом, треба ці продукти:

вода - 2 л

буряк (середнього розміру) - 4 шт.

Як заквасити буряк

Буряковий квас, який отримують з квашених буряків - досить старий рецепт. Зазвичай для такого напою та закуски використовують червоні коренеплоди. Але також можна квасити смугасті або білі буряки.

Головне - обирати не надто тверді буряки, такі волокна погіршують смакові властивості. Крім цього, слід звертати увагу на розмір та не використовувати для заквашення надто великі або надто малі овочі.

Спочатку коренеплоди треба ретельно вимити від налиплої землі. Після цього обережно зріжте шкірку, відрізавши корінь буряка.

Очищені коренеплоди потрібно ще раз промити під проточною водою, розрізати навпіл, а потім нарізати на скибки завтовшки 1,5 см. Попри те, що колись квасили навіть цілі буряки, така підготовка робить процес квашення більш ефективним.

Буряк для квашення слід нарізати на скибочки (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Нарізані буряки потрібно покласти в стерильні банки так, щоб залишилось місце для бродіння, заповнивши посуд на 3/4. Щільно закладати коренеплоди також не потрібно.

Нарізані буряки потрібно залити чистою холодною питною або бутельованою водою так, щоб рідина повністю покрила коренеплоди. Зважайте на те, що під час бродіння буряки вбиратимуть рідину. Тому, якщо води буде недостатньо, коренеплоди будуть сохнути.

Для квашення буряки заливають холодною питною водою (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Після цього банку потрібно накрити марлею, щоб всередину не потрапляв пил. Накривати кришкою посуд не потрібно - для квашення потрібне повітря.

Буряки слід поставити в темне тепле місце для бродіння, наприклад, в теплу кімнату або поблизу батареї, де температура сягає 15-20 градусів. За декілька днів буде чітко видно ознаки бродіння - утворення великої кількості бульбашок.

Ознака бродіння буряків - утворення бульбашок (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Коли на поверхні рідини утвориться схожа на плісняву плівка - квас майже готовий. Плівку потрібно зняти і зачекати до закінчення процесу бродіння.