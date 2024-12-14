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Бургунді в тренді: блогерка показала, як стилізувати светр наймоднішого відтінку (відео)

Субота 14 грудня 2024 13:30
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Бургунді в тренді: блогерка показала, як стилізувати светр наймоднішого відтінку (відео) Светр бордового кольору – тренд зими 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Светр відтінку бургунді - це трендовий елемент зимового гардероба, який буде модним у 2025 році. Цей глибокий, насичений відтінок червоного з фіолетовим відливом не тільки виглядає елегантно та стильно, але й легко поєднується з іншими кольорами та предметами одягу.

РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на блогерку India-Rose розповідає, з чим його носити у зимовому сезоні, щоб виглядати стильно.

Дівчина стала популярною в мережі завдяки тому, що знімає ролики, де показує, як поєднувати базові речі та при цьому виглядати стильно.

Як відомо, одним із трендів 2024 року є колір бургунді. Взимку 2025 року він, на думку стилістів, також буде на піку популярності. Блогерка взяла светр такого відтінку та показала, з якими речами його можна носити.

Для першого луку вона вибрала звичайну чорну сукню. Таку трикотажну сукню можна знайти в гардеробі практично кожної дівчини. Воно може бути як у довжині міні, так і міді чи максі.

Бургунді в тренді: блогерка показала, як стилізувати светр наймоднішого відтінку (відео)

Скриншот

Її вона доповнила тонким ременем на поясі, а зверху надягла светр, краї якого заправила до пояса. Свій образ вона доповнила високими чоботами на плоскому ходу та невеликою сумкою.

Бургунді в тренді: блогерка показала, як стилізувати светр наймоднішого відтінку (відео)

Скриншот

Для другого луку блогерка обрала базові легінси та топ чорного кольору - можна, наприклад, одягти термобілизну, щоб було ще тепліше у морози. Зверху вона доповнила образ светром у відтінку бургунді, який вона частково заправила у легінси.

Бургунді в тренді: блогерка показала, як стилізувати светр наймоднішого відтінку (відео)

Скриншот

Завершити образ блогерка вирішила високими шкіряними чоботами на плоскому ходу і коричневою сумкою.

Третій образ вона вирішила скласти з білими штанями широкого крою. Зверху вона одягла трендовий светр бордового відтінку та доповнила образ стильними кедами та невеликою сумкою із замші.

Бургунді в тренді: блогерка показала, як стилізувати светр наймоднішого відтінку (відео)

Скриншот

З чим ще носити трендовий светр у відтінку бургунді

З джинсами

Для повсякденного стилю: светр бургунді ідеально підходить до джинсів різних фасонів: від прямих до звужених. Для завершення образу можна вибрати шкіряну сумку або чоботи у нейтральних відтінках (чорний, коричневий).

Зі шкіряною спідницею або брюками

Светр у відтінку бургунді відмінно виглядає зі шкіряною спідницею або брюками. Можна вибрати спідницю плісе, що додасть образу динаміки, або класичні штани, які створять стильний та елегантний вигляд.

Зі спідницею в клітинку

Класична клітинка у поєднанні зі светром винного відтінку створить цікавий та модний лук. У цьому випадку підійдуть спідниці середньої довжини, так і мініверсії.

З пальтом

Щоб підкреслити стиль та зігрітися взимку, поєднуйте светр бургунді з класичним пальтом у нейтральних кольорах: бежевому, чорному чи сірому. Можна додати шарф, що підходить до пальта, та черевики на підборах.

З великими аксесуарами

Щоб завершити образ, використовуйте великі аксесуари: каблучки, сережки, брошки, сумки в стилі "міні" або об'ємні шарфи. Головне - не перевантажити образ надто багато акцентів.

Раніше Трінчер та дружина Решетніка показали, як стилізувати речі бордового відтінку.

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