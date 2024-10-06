Бургунді - хіт сезону: як додати модний колір до свого осіннього гардеробу

Темно-синій та бургунді

Насичений синій колір (його ще називають "наві") відмінно поєднується з бордовим. Підберіть стильний образ: чорну спідницю-балон у довжині міді, джемпер насиченого бордового відтінку, який зверху прикрасьте тонким ременем. Доповніть лук туфлями Мері Джейн, а в прохолодніші дні чобітками в тон до светра.

Бургунді та синій (фото: instagram.com/nnennaechem)

Коричневий та бургунді

Ще один фаворит сезону - коричневий і всі його відтінки. Для повсякденноїго луку пригляньте світло-коричневий лонгслів, широкі штани та пальто. Додайте в образ яскраву деталь - сумку у кольорі бургунді.

Акценти в образі також важливі (фото: instagram.com/monikh)

Екрю та бургунді

Відтінки молочного також добре поєднуються з насиченим бордовим відтінком. Одягайте теплу трикотажну сукню в рубчик, а зверху накиньте бордовий піджак із натуральної шкіри. У цьому поєднанні світлого та темного є щось таке вишукане та розкішне.

Світлі відтінки можна поєднувати з бордовим (фото: instagram.com/sylviemus_)

Сірий та бургунді

Сірий колір також можна розбавити більш насиченим бургунді. Придивіться до такого вбрання: сіра спідниця у довжині максі, бордовий светр та сірий шарф. Доповнять лук ботильйони на зручному підборі та містка сумка.

Варіант на кожен день (фото: instagram.com/annabelrosendahl)