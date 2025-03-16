Бумеранг долі поверне колишніх у життя цих знаків Зодіаку

Лев

Ви можете несподівано зіткнутися з людиною з минулого, яка досі відчуває до вас теплі почуття. Можливо, колишній усвідомлює, що втратив не просто партнера, а справжню коштовність. Але чи варто давати другий шанс? Ви маєте розібратися, чи готові до повернення, чи це всього лише привид колишньої пристрасті.

Скорпіон

Для вас повернення колишніх - не просто випадковість, а кармічне випробування. Можливо, ви не зуміли розставити всі крапки над "і", а тому тепер доля надає можливість закрити цей гештальт. Однак довіритися заново буде непросто. Вам потрібно слухати свою інтуїцію, а не емоції.

Телець

Незабаром ви можете несподівано отримати повідомлення від того, хто колись змусив ваше серце битися швидше. Але чи варто відчиняти старі двері? Якщо розставання було болючим, то краще не повторювати цей досвід. А от якщо доля дає другий шанс на щастя - чому б і ні?

Близнюки

На вас чекає випадкова зустріч із людиною, яка принесла у ваше життя хаос, а потім раптово зникла. Якщо колишній партнер повертається з тими ж незавершеними питаннями, можливо, урок ще не пройдено. Не дозволяйте минулому затьмарити перспективне майбутнє. Зважуйте кожне рішення.

Риби

Незабаром ви можете випадково зустріти своє давнє кохання за найнесподіваніших обставин. Можливо, почуття спалахнуть з новою силою, але не варто одразу пірнати у цей вир. Доля дає шанс, проте спочатку важливо переконатися, що минулі помилки більше не повторяться.

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