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Бумеранг судьбы вернет бывших в жизнь этих знаков Зодиака

Гороскоп любви до конца марта (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже в ближайшие дни представители пяти знаков Зодиака столкнутся с неожиданными переменами. Все дело в том, что в их жизнь могут вернуться бывшие.

Кому любовный гороскоп сулит непростой выбор, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Лев

Вы можете неожиданно столкнуться с человеком из прошлого, который до сих пор испытывает к вам теплые чувства. Возможно, бывший осознает, что потерял не просто партнера, а настоящую драгоценность. Но стоит ли давать второй шанс? Вы должны разобраться, готовы ли к возвращению, или это всего лишь призрак былой страсти.

Скорпион

Для вас возвращение бывших - не просто случайность, а кармическое испытание. Возможно, вы не сумели расставить все точки над "і", а потому теперь судьба предоставляет возможность закрыть этот гештальт. Однако довериться заново будет непросто. Вам нужно слушать свою интуицию, а не эмоции.

Телец

Вскоре вы можете неожиданно получить сообщение от того, кто когда-то заставил ваше сердце биться быстрее. Но стоит ли открывать старую дверь? Если расставание было болезненным, то лучше не повторять этот опыт. А вот если судьба дает второй шанс на счастье - почему бы и нет?

Близнецы

Вас ждет случайная встреча с человеком, который принес в вашу жизнь хаос, а затем внезапно исчез. Если бывший партнер возвращается с теми же незавершенными вопросами, возможно, урок еще не пройден. Не позволяйте прошлому затмить перспективное будущее. Взвешивайте каждое решение.

Рыбы

Вскоре вы можете случайно встретить свою давнюю любовь в самых неожиданных обстоятельствах. Возможно, чувства вспыхнут с новой силой, но не стоит сразу нырять в этот омут. Судьба дает шанс, однако сначала важно убедиться, что прошлые ошибки больше не повторятся.

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Во время написания материала были использованы источники: Collective World, Astrofame.

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