Бумажный идентификационный код больше не пригодится: решение властей

Украинцам больше не нужно будет носить с собой бумажную версию идентификационного кода, так как власти решили создать его электронную версию в приложении "Дія". Отдельный документ будет внесен для того, чтобы ускорить большинство процедур по изготовлению документов.

Как рассказал в своем канале в Telegram вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, документ можно использовать для отправки государственным органам через QR или пуш-сообщение.

"Вчера Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, тем самым проложив путь к легализации электронного ИНН (налоговый номер, который мы все таскаем за собой на бумажке). Он скоро будет в "Дії", отдельным электронным документом, который легко шерится через QR и пуш-сообщение любому госоргану", – написал Федоров.

Скриншот (t.me/zedigital)

Министр добавил, что ждет момента, когда сможет сжечь "жизнью-потрепанный кусок бумаги".

Напомним, что ранее УЗ начала принимать цифровой студенческий билет при посадке в поезд. Он так же дает право на льготу в 50%.

Как сообщало РБК-Украина, в мае 2020 года хакеры атаковали базы данных банков, государственных органов и водителей службы перевозок, в результате чего произошла утечка персональных данных украинцев.