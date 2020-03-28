Бульон, подорожник и растирания: врач развенчал популярные мифы о лечении детей

Лечение детей от острых респираторных заболеваний в домашних условиях сопровождается способами, от которых нет пользы, а в некоторых случаях – могут возникнуть дополнительные проблемы.

Какие способы лечения детей, рекомендованные еще нашими бабушками, не стоит применять, рассказал практикующий врач-педиатр Евгений Тимаков, пишет "КП в Украине". Он настойчиво советует родителям не сбивать температуру до 38 градусов и не купать детей в марганцовке.

Высокая температура и спиртовые обтирания

Родители уверены, что если поднялась температура, то нужно срочно ее сбивать. Но врач советует не делать этого до 38,5 градуса. Повышенная температура тела – это знак того, что организм борется с инфекцией. Исключение: новорожденные, дети со слабым сердцем или индивидуальная непереносимость повышенной температуры.

Не стоит делать детям спиртовые обтирания, компрессы на основе спирта – это очень опасно, так как алкоголь впитывается в кожу ребенка, проникает в кровь и способен вызвать алкогольную интоксикацию, что для ослабленного организма недопустимо.

Кашель и горячая картошка

Старый бабушкин способ – дышать над горячей картошкой, чтобы избавиться от соплей и кашля. На самом деле такие ингаляции весьма опасны, так как горячий пар раздражает слизистые оболочки верхних дыхательных путей и может усугубить течение болезни.

Обеззараживание с помощью подорожника и марганцовки

Марганцовка в целях обеззараживания уже давно устаревший миф, но мамы продолжают купать младенцев в розовой водичке. Небольшое количество – абсолютно бесполезно. Для обеззараживания воды нужно брать не менее 10 г марганцовки на 10 л воды, а эта доза опасна не только для ребенка, но и для взрослого, и способна обжечь кожу.

Подорожник при царапинах и ранах способен обеззаразить, так как он содержит витамин К и флавоноиды, но есть одна проблема – экологически чистых подорожников практически не бывает. И любой лист, сорванный во дворе или у дороги, содержит кучу грязи, которые можно занести в рану. Лучше уж взять обычный бактерицидный пластырь.

Ожоги и подсолнечное масло

Место ожога нельзя смазывать подсолнечным маслом, так как это не смягчает рану, а создает жирную пленку, которая затрудняет отток тепла и гноя из раны. Ожог лучше всего сначала промыть холодной проточной водой.

Простуда и малиновое варенье

Малиновое варенье при простуде – не самое лучшее решение, так как организм во время болезни и так теряет влагу, а малина ее выводит дополнительно с потом. Можно пить чай с малиной, но и при этом обязательно увеличить количество жидкости. А лучше всего – пить малину в период выздоровления, так как она поддержит витаминами и аппетит прибавит.

Куриный бульон при простуде

Древний проверенный способ – больного надо напоить куриным бульоном. Однако в начале болезни и при высокой температуре он может вызвать отрицательный эффект – пурины, которые выделяются при варке способствуют высокой концентрации солей в моче и могут вызвать брожение в кишечнике.

Напомним, ранее мы писали о том, что врачи дали рекомендации, как уберечь организм от гриппа и ОРВИ.