Буллинг на выпускном: под Днепром вспыхнул скандал из-за "сладкого стола" (видео)

Под Днепром школьницу на выпускном не пустили к праздничному столу из-за того, что семья четвероклассницы не сдала деньги на мероприятие. Уже больше года длится судебный процесс относительно опеки над девочкой - мать лишают родительских прав, и она сейчас живет в приюте. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бабушка Леры, которая судится за опеку над внучкой и ее младшим братом, винит за инцидент со сладким столом педагогов, а в родительском комитете заявляют, что девочку не прогоняли с праздника.

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Ученица пришла на меропиятие в школу вместе с психологом реабилитационного центра. Виктория Васильева утверждает, что была не в курсе относительно сладкого стола после праздничного шоу.

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"Мне сказали, что все рассчитано по порциям. Мол, нужно было заранее сдать деньги. К сожалению, на Леру ничего не рассчитано", - рассказала она.

Психолог приняла решение забрать Леру сразу после выступления аниматоров на выпускном, чтобы не портить ребенку праздник и во избежание скандальной ситуации.

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Отметим, что сами родители одноклассников Леры не высказывали никаких претензий из-за того, что деньги на сладкий стол не сдали (скидывались по 350 гривен). По их словам, сладостей было с лихвой, ведь они готовились к празднику несколько месяцев. Также в родительском комитете рассказали, что сперва мать Леры согласилась сдать средства, но позже передумала и заявила, что дочка на праздник не придет.

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Между тем, уже после выпускного представители школы отдельно поздравили ученицу и привезли Лере игрушку.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, летние каникулы 2019 начнутся для украинских школьников традиционно после того, как отзвучат последние звонки. Для учеников 2-8 классов это произойдет 23-24 мая, для старшеклассников - 24 мая, а первоклассники уже "открыли сезон" 20-21 мая.

Как сообщалось ранее, в Днепре школьники отказались от выпускного ради спасения одноклассника, который сильно травмировался после неудачного прыжка в реку.

Также мы писали о том, что в Черкассах в городской гимназии №1, преподаватель музыки заставила разучивать учеников советские песни, из-за чего попала в громкий скандал.