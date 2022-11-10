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"Були величезні скандали": співачка Віра Кекелія ледь не розлучилася з чоловіком

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Четвер 10 листопада 2022 15:36
"Були величезні скандали": співачка Віра Кекелія ледь не розлучилася з чоловіком Віра Кекелія ледь не розлучилась з чоловіком перед війною (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія розповіла, що перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну ледь не розлучилася з чоловіком. У пари був період, коли вони не могли порозумітися.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

Як з'ясувалось, чоловік співачки Роман вже у грудні був впевнений у наступі РФ та просив жінку з сином виїхати з України, але вона відмовилася.

Після цього вони почали сильно скандалити і вже хотіли розлучитися, навіть попри вагітність артистки.

"Він мені казав, що треба їхати, а я йому казала: "Ти у своєму розумі? Куди їхати, нащо їхати? Нічого не буде". І в нас були скандали величезні. Ми вирішували, що будемо розлучуватися. Ви як впираєтеся один в одного і не чуєте", - сказала співачка.

&quot;Були величезні скандали&quot;: співачка Віра Кекелія ледь не розлучилася з чоловікомВіра Кекелія розповіла, що хотіла розлучитись з чоловіком (скрін)

За її словами, їхні стосунки налагодились на відстані. Вже перед пологами Віра поїхала народжувати в Грузію, а її чоловік залишився в Києві. Побувши на самоті, вони усвідомили, що не будуть розлучатися та хочуть бути разом.

"Рома залишився один, без нас. Йому також було нелегко. Ти багато чого переоцінюєш. Я також відчула, що мені не вистачає Роми. Я собі чітко відповіла, що мені краще з чоловіком", - розповіла телеведуча.

&quot;Були величезні скандали&quot;: співачка Віра Кекелія ледь не розлучилася з чоловікомВіра Кекелія з чоловіком (instagram.com/kekeliavera)

Також Кекелія зізналася, що народжувала з дружиною свого брата. Однак, шкодує, що Романа не було у той момент поруч.

&quot;Були величезні скандали&quot;: співачка Віра Кекелія ледь не розлучилася з чоловіком

Віра Кекелія з чоловіком (instagram.com/kekeliavera)

Раніше Кекелія розповідала, з якими серйозними проблемами зіштовхнулася після пологів у Грузії.

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