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Булавинова сделала заявление про вакцинацию людей, которые уже переболели COVID-19

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Вторник 16 ноября 2021 11:45
Булавинова сделала заявление про вакцинацию людей, которые уже переболели COVID-19 Фото: Вакцинация от коронавируса нужна также переболевшим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Переболевшие коронавирусом люди также должны вакцинироваться от COVID.

Об этом эксперт Юнисеф Екатерина Булавинова сообщила в программе "Сниданок с 1+1".

"Я вакцинировалась после 1,5 месяца после тяжелейшего ковида. Те, кто переболел, могут заразиться повторно. Таких случаев много. Поэтому, если вы переболели - вакцинируйтесь сразу после исчезновения симптомов", - советует Булавинова.

Медик рекомендует не откладывать прививку от коронавируса более, чем на 90 дней после перенесенного заболевания.

"Вакцинируйтесь любой доступной вакциной в Украине и не замеряйте антитела до прививки, это не дает вам ничего", - дает совет специалист.

Защитит ли вакцина от новых вариантов вируса?

Согласно расчетам ВОЗ, одобренные сегодня вакцины обеспечивают по меньшей мере определенную защиту от новых вариантов вируса.

Эксперты по всему миру непрерывно изучают, как новые мутации вируса влияют на его поведение и эффективность вакцин против COVID-19.

Какую из вакцин против COVID-19 лучше выбрать?

Все вакцины, одобренные для использования ВОЗ, имеют высокую эффективность в предотвращении тяжелого течения заболевания COVID-19, госпитализации и смерти. Поэтому лучшей вакциной является та, которая сейчас доступна для вас.

Как мы ранее писали, Филарет рассказал о своем отношении к вакцинации от COVID и обратился к верующим.

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