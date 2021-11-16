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Филарет рассказал о своем отношении к вакцинации от COVID и обратился к верующим

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Вторник 16 ноября 2021 08:38
Филарет рассказал о своем отношении к вакцинации от COVID и обратился к верующим Филарет высказался о вакцинации от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Один из лидеров украинского православия патриарх Филарет сообщил, как он относится к вакцинации от коронавируса и обратился к верующим.

Это он сделал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

Нужно ли ходить в церковь в пандемию?

Он отметил, что в пандемию стоит быть острожным при посещении публичных мест, церковь тоже к ним относится. Стоит прислушиваться к предписаниям медиков, уточнил патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата.

"В церковь ходить обязательно надо. Это как вопрос о том, надо ли молиться Богу, надо ли к нему обращаться. Каждый человек говорит, что надо молиться Богу. А раз надо молиться Богу, то надо и ходить в церковь. Как вести себя в церкви - это уже подсказывает нам медицина, что надо быть осторожными. То есть в церковь ходить надо, но и выполнять предписания медиков тоже надо", - сказал Филарет.

Отношение к вакцинации

Филарет отметил, что положительно относится к вакцинации, хотя сам еще прививку не делал.

"Я поддерживаю вакцинацию, потому что этого требует медицина. Хоть сам я не вакцинировался, не пришло время. Хотя коронавирус перетерпел. Сейчас чувствую себя хорошо... Но я не против этого, если надо будет", - отметил Филарет.

Напомним, что сам 92-летний Филарет заболел коронавирусом в сентябре 2020 года. Вследствие этого у него развилось воспаление легких, он находился в больнице.

В марте почетный патриарх ПЦУ Филарет заявлял, что "эпидемия – это наказание Божие за грехи людей", одним из которых он назвал однополые браки.

Читайте также, как Филарет ушел из Православной церкви Украины.

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